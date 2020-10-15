Масштабный агротехнический эксперимент запустило в нынешнем году Народное предприятие "ИСКРА", расположенное в Богдановичском районе. Оно первым в Уральском федеральном округе внедрило в промышленных объемах технологии органического земледелия: здесь начали выращивать зерновые культуры без использования химических удобрений и пестицидов, а также перевели на "чистое", естественное содержание часть молочного стада.

Предприятие входит в крупнейший на Урале сельскохозяйственный кооператив "СПАС". СПК, объединяющий две дюжины сельхозпроизводителей, в нынешнем сентябре отметил пятилетие. За этот непродолжительный период его члены не только выбились в передовики (на их счету множество дипломов, почетных грамот и золотых медалей всероссийских аграрных выставок), но и стали первопроходцами во многих начинаниях. Все потому, что в сельском хозяйстве нельзя стоять на месте, уверен председатель кооператива Александр Попков: как только остановишься, тут же будешь отброшен назад.

Александр Валерьевич, не секрет, что органическое земледелие не гарантирует высоких урожаев и хорошей прибыли. Цели, конечно, ставятся благородные - безопасная и здоровая продукция, но для производителей это очень затратные технологии. Почему вы решили их внедрить?

Александр Попков: Сельское хозяйство - отрасль особая. Ведь здоровье человека напрямую зависит от того, насколько экологически безопасны продукты, которые он ест. Эта проблема насущна, особенно для жителей промышленного Урала, где и так плохо с экологией, а если к неблагоприятной окружающей среде добавляются еще и напичканные химией продукты, угроза очевидна. И на этот факт, по-моему, нельзя закрывать глаза.

Федеральный закон о производстве органической сельскохозяйственной продукции был принят 30 августа 2018 года. Дискуссий он вызвал много, особенно споров насчет окупаемости инвестиций. Но мы поняли, что готовы выращивать и поставлять сельхозтовары, полученные без каких-либо химических добавок. Уже осенью 2019-го определились с земельными участками, которые будут использоваться под органическое земледелие, - 200 гектаров близ села Кунарского. Эти поля уже более 10 лет не использовались в севообороте, поэтому в составе почвы нет никаких нежелательных примесей. К зиме вспахали участки, а весной закрыли влагу и совместно с учеными и студентами Уральского государственного аграрного университета начали эксперимент.

Уже понятны результаты?

Александр Попков: Да. И я считаю, что они положительные. Мы опробовали технологию возделывания земли, оценили эффект от применения различных органических удобрений. Поняли, на какой урожай можно рассчитывать, когда нет ни химической подкормки, ни ядохимикатов, чтобы бороться с сорняками. А заодно оценили, насколько кропотливая и затратная предстоит работа. Показатели урожайности "чистого" гектара центнеров на пять меньше того, что мы получаем, используя традиционные технологии.

И это не стало шоком?

Александр Попков: Нет. Мы были готовы к таким результатам. Ведь не в омут же с головой окунулись: перед стартом изучили опыт российских хозяйств, которые уже перешли на органические технологии. Их пока немного в России, в основном в европейской части, где есть чернозем. По урожайности, кстати, наши нынешние показатели даже выше средних по стране (имею в виду предприятия, использующие "чистые" технологии). Это придает уверенность.

Кооператив - не просто сложение отдельных юридических единиц, а новый формат деятельности, который формирует коллективный опыт и стимулирует внедрение инноваций

Со всех экспериментальных участков мы собрали более ста тонн фуражного зерна. В 2020 году запущена официальная процедура сертификации, чтобы наше предприятие было включено в единый федеральный реестр производителей органической сельхозпродукции. Московские эксперты из специализированной лаборатории взяли пробы почвы с полей и зерна свежего урожая для проведения финальных исследований. Когда результаты подтвердят отсутствие химикатов, получим сертификат, который дает право указывать на продукции, что она экологически чистая.

И что дальше?

Александр Попков: Ячмень - это только начало эксперимента. Будем выращивать чистые кормовые культуры для нашего молочного стада. В результате к земледелию добавим экологически чистое животноводство. Если коротко, то максимально приблизим условия содержания коров к естественным, когда они пасутся на лугу, едят траву и наслаждаются жизнью, а не работают "автоматом по производству молока". Никаких антибиотиков и стимуляторов роста или повышения надоев.

Следующий этап - сертификация на экологическую безопасность всей молочной продукции СПАСа. На перерабатывающих предприятиях нашего кооператива производится целая линейка молочных продуктов: от пакетированного молока до творога и сыров. При этом никаких посредников, которые могут в продукт что-то добавить или разбавить его: у нас свои фирменные магазины, которые называются "Фермерские продукты". В Екатеринбурге это первая сеть действительно фермерских продуктов, поступающих непосредственно от производителей. Присутствует наш товар и в большинстве федеральных торговых сетей.

Органика - это, конечно, отличная перспектива, но ваш кооператив отличается широкой диверсификацией производства. В частности, одно из важных направлений - выращивание картофеля. Здесь тоже есть секретные технологии? Как нынче, несмотря на засушливое лето, удалось добиться более высокой урожайности второго хлеба, чем в среднем по области - почти на треть выше?

Александр Попков: По-моему, в сельском хозяйстве легких годов не бывает. Да и секретов особых нет. Если в двух словах: успех зависит от неукоснительного соблюдения технологий - правильно подобранных сортов, оптимального срока посева и т.д. К тому же нам есть у кого поучиться: в наш кооператив входят как фермерские хозяйства, так и крупные сельхозпредприятия. Жизнь доказывает, что такие объединения - не просто сложение отдельных юридических единиц для совместного производства и реализации продукции, это новый формат деятельности, который формирует коллективный опыт и стимулирует внедрение новаций.

К примеру, при уборке урожая мы начали использовать технологии, которые раньше считались исключительно "фермерскими". Обычно крупные производители овощей для ускорения сбора картофеля комбайнами недели за две до уборки срезают ботву. А в небольших хозяйствах крестьяне предпочитают до последнего не скашивать верхушки: это дает возможность клубням непосредственно до дня сбора расти и развиваться. Мы пошли тем же путем. Вроде небольшая корректировка, а на урожайности сказалась положительно.

Современная энергонасыщенная техника существенно сокращает трудозатраты и повышает эффективность обработки полей. Фото: СПК "СПАС"

Немаловажную роль играет и уверенность в том, что все собранное сумеем сохранить. Нет необходимости сбывать осенью перекупщикам по бросовой цене. У кооператива есть современные овощехранилища объемом пять тысяч тонн, где урожай можно не только держать до весны, но и превращать в полуфабрикаты. За сезон 2018-2019 годов мы переработали 2446 тонн овощей из "борщевого набора", через год их вес вырос уже до 3770 тонн, а нынче планируем до весны переработать 5 тысяч тонн. Кроме того, в ближайших планах - построить склад для хранения 10 тысяч тонн овощей.

Знаю, что сейчас востребованы не только "борщевые наборы" вашего производства, но и те самые технологии, благодаря которым удается выращивать отменный урожай.

Александр Попков: По государственному контракту мы оказываем агротехнические услуги по выращиванию картофеля ГУФСИН Свердловской области. В договор включен весь процесс производства - от вспашки полей до уборки и расфасовки. При этом мы гарантируем на выходе конкретный результат по урожайности.

А это не рискованно при нашей непредсказуемой уральской погоде?

Александр Попков: Уверенность, что сумеем гарантировать указанные еще до начала сельхозсезона объемы, основывается как раз на применяемых агротехнологиях. Возьмем только один аспект - механизацию. Современная картофелепосадочная машина позволяет за один проход проводить пять операций: подготавливать почву, протравливать семена, вносить удобрения, сажать картофель и окучивать его. Трудозатраты сокращаются в разы. Ну а с уборкой урожая и фасовкой овощей, согласно госконтракту, помогают отбывающие наказание граждане.

Увидев такой технический прогресс, осужденные не просятся к вам на работу после освобождения?

Александр Попков: Несколько таких просьб было, подойдет время - рассмотрим. На самом деле это важный психологический аспект, когда, даже находясь в изоляции, человек видит технический прогресс в такой привычной и "традиционной" отрасли, как сельское хозяйство.

Сегодня меняется все: технологические подходы, технические возможности, организация процесса производства и доставки продуктов населению и его приоритеты в потреблении продуктов. Именно поэтому нельзя останавливаться в развитии или любой ценой гнаться за урожайностью - земля равнодушия не простит.