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Рубрика: Спорт

СМИ: Россия может принять несколько матчей молодежного ЧЕ по футболу

Текст: Максим Домчев

Россия может принять часть матчей финальной части чемпионата Европы по футболу среди молодежных сборных.

Хозяевами турнира, который должен пройти в 2021 году, являются Венгрия и Словения. Групповой этап пройдет с 24 по 31 марта. Стадия плей-офф - с 31 мая по 6 июня. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ряд источников, Россия может принять матчи групповой стадии.

Фото: twitter.com / @Teamrussia
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Из-за пандемии коронавируса и экономических трудностей словенская сторона отказалась принять одну из групп. И эта часть турнира может пройти в другой стране.

По данным агентства, именно Россия может быть выдвинута на проведение данных матчей. Заявки на это Союз европейских футбольных ассоциаций принимает до конца октября.

Одним из участников финального турнира стала сборная России, выигравшая в своей отборочной группе.

Спорт Футбол Чемпионат Европы

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