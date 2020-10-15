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15.10.2020,  
11:17
Текст:  Светлана Цыганкова

Стали известны характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты

Фото: U.S. Air Force / Christopher Okula / wikimedia.org Фото: U.S. Air Force / Christopher Okula / wikimedia.org
Фото: U.S. Air Force / Christopher Okula / wikimedia.org

Военно-воздушные силы США заявили, что крылатая гиперзвуковая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon будет лететь со средней скоростью от пяти до шести тысяч миль в час. Это примерно от 6,5 до 8 Махов.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Предполагается, что эту ракету будут нести стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, пишет издание The Drive. В статье приводят слова генерал-майора ВВС Эндрю Гебара, который заявил, что ракета сможет за 10-12 минут преодолеть почти тысячу миль, и он считает это потрясающим.

Компания Lockheed Martin получила контракт на разработку AGM-183A в 2018 году. Первый испытательный полет состоялся в Калифорнии в июне 2019 года, последнее подобное испытание - в августе 2020 года.

Однако, как отмечает The Drive, программа уже отстает от графика. Расходы выросли почти на 40 процентов. Так что возможны и дальнейшие задержки.

В издании делают вывод, что, независимо от того, какой самолет будет нести новые крылатые ракеты, у ВВС будет возможность наносить удары быстро и по хорошо защищенным целям. Работая в этой области, США стремятся соответствовать аналогичным проектам в Китае и России.

Разработку AGM-183A планируют завершить к осени 2022 года.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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