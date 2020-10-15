Т-72Б3М и Т-80БВМ оснастят противоминной системой и активной защитой

Комплекс активной защиты "Арена-М" в ходе модернизации установят на российские танки Т-72Б3М и Т-80БВМ. Бронемашины оснастят и комплексом радиоэлектронной борьбы "Лесочек".

На танках также появятся дополнительные блоки динамической защиты в жестком корпусе по бортам. Динамическую защиту "Контакт-5" заменят на "Реликт". Это отмечается в материалах 38 Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники Минобороны России, на которые ссылается ТАСС.

Живучесть бронемашин на поле боя планируют повысить и за счет систем электромагнитной защиты и автономной автоматической противопожарной защиты многократного действия.

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Лесочек" в состоянии подавить радиоканалы управления минно-взрывными устройствами на марше и в местах стоянки и обезопасить автомобильную, бронетехнику и военнослужащих. "Лесочек" можно использовать в нескольких вариантах - мобильном, стационарном и переносном.