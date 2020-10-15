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15 октября 2020 г.

Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2020 года № 60-РЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи"

Дата подписания 13 октября 2020 г.
Опубликован 15 октября 2020 г.

Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 22 сентября 2020 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", на 2021 год в размере 8 502 рубля.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов



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