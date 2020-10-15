Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2020 года № 60-РЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи"

Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 22 сентября 2020 года
Статья 1
Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", на 2021 год в размере 8 502 рубля.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов
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