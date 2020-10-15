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Умер автор песен Боярского и Караченцова, певец и актер Дмитрий Данин

Новости
    15.10.2020, 11:45
Текст:   Олег Усков
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

В ночь на 14 октября в возрасте семидесяти лет скончался советский, российский композитор, певец, автор песен и актер Дмитрий Данин.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на друга покойного, продюсера Максима Федорова.

Причиной смерти Данина названа продолжительная болезнь - без уточнений. (Ряд СМИ указывают онкологическое заболевание.)

Предварительно прощание с композитором пройдет в пятницу, 16 октября, в крематории Митинского кладбища.

Дмитрий Данин (настоящая фамилия Магазаник) родился 2 февраля 1950 года в Виннице. Был участником ансамблей "Одесса-мама" и легендарного "Фестиваля", записывавшего музыку к "Д'Артаньяну и трем мушкетерам", "Тресту, который лопнул", мультфильму "Летучий корабль", мюзиклу "Ах, водевиль, водевиль".

Песни Данина исполняли Николай Караченцов, Наталья Андрейченко, Ольга Кабо, Александр Абдулов, Ирина Отиева, Азиза, Лариса Долина, Анне Веске, группа "Фристайл".

Снялся в фильмах "Проданный смех", "Семь счастливых нот", "Куда он денется!"

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