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Умер оператор фильмов Скорсезе Кент Л. Уэйнкфорд

Новости
    15.10.2020, 10:48
Текст:   Олег Усков

Американский кинооператор Кент Л. Уэйнкфорд, снявший фильмы Мартина Скорсезе "Злые улицы" и "Алиса здесь больше не живет", скончался 10 октября в возрасте 92 лет от естественных причин. Об этом сообщает Variety.

Уэйнкфорд родился 23 января 1928 года в Лос-Анджелесе. Два года служил в Германии и США оператором в составе USASC (The United States Army Signal Corps) - технических подразделений американской армии, занимающихся связью и разного рода информационной поддержкой, в том числе.

Вернувшись домой, работал на ТВ на реалити как внештатник. Далее был привлечен Скорсезе на "Злые улицы" (1973), проявив инициативу в использовании портативной переносной камеры. Прием, который с подачи Уэйнкрофта вскоре нашел в индустрии широкое применение.

Ззакончил карьеру в девяностых, до этого успел поработать над десятками художественных, анимационных и документальных лет, а также в рекламе, основав свое агентство.

В числе проектов - комедийный боевик "Джонс - Черный пояс", сериал "Закон Лос-Анджелеса", "Женский клуб" и "Война в небоскребе" с Майклом Паре, две части "Чайны О`Брайен" с Синтией Ротрок, "Любовь, измена и воровство" с Литгоу, "На волне смерти" с Эриком Робертсом и всё такое - карьера оператора была довольно специфична, прямо скажем.

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