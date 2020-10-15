В Китае отметили 40-й годовщину создания СЭЗ Шэньчжэнь

В декабре 1978 года на 3-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва было принято историческое решение о начале проведения политики реформ и открытости. В августе 1980 года разрешение на создание СЭЗ получили Шэньчжэнь, Шаньтоу и Сямэнь. В апреле 1988 года было одобрено создание СЭЗ Хайнань. Специальные экономические зоны стали важным инструментом, своего рода "окном" для продвижения реформ и открытости внешнему миру, а также для ускорения темпов социалистической модернизации страны.

Создание СЭЗ является великим начинанием Коммунистической партии Китая (КПК) и государства, направленным на продвижение реализации политики реформ и открытости, а также ускоренной социалистической модернизации, подчеркнул Си Цзиньпин.

Глава государства констатировал, что Шэньчжэнь - это инновационный город, который КПК и весь китайский народ построили и развивают на протяжении всего периода проведения политики реформ и открытости. Развитие мегаполиса, 40 лет назад представлявшего собой небольшую рыбацкую деревушку, является, без преувеличения, чудом во всемирной истории развития.

С момента создания СЭЗ 40 лет назад Шэньчжэнь совершил исторический переход и трансформацию в пяти аспектах:

- от небольшого отсталого приграничного городка - к международному мегаполису с мировым влиянием;

- от реализации реформ экономической системы - к всестороннему углублению реформ;

- от развития с акцентом на внешнюю торговлю - к всесторонней открытости высокого уровня;

- от экономического развития - к скоординированному развитию социалистической материальной, политической, духовной, социальной и экологической цивилизации;

- от обеспечения населения базовым питанием и одеждой - к полному построению высококачественного среднезажиточного общества.

Си Цзиньпин также подчеркнул ценный опыт развития всех СЭЗ, включая Шэньчжэнь. Сорокалетие реформ и внешней открытости шэньчжэньской и других СЭЗ принесли великие свершения, позволили накопить ценный практический опыт и углубили понимание законов строительства СЭЗ социализма с китайской спецификой, отметил Си Цзиньпин.

Он отметил ценный опыт в 10 ключевых аспектах:

- необходимо придерживаться партийного руководства в строительстве СЭЗ и неизменно сохранять правильное направление строительства;

- необходимо поддерживать и совершенствовать социалистический строй с китайской спецификой и с помощью практических реформ делать его более зрелым и стабильным;

- необходимо придерживаться концепции "развитие - дело великой важности", настаивать на практике смелых экспериментов и испытаний неизведанного, а также добиваться прорыва в реформах с помощью творческого мышления и инновационного подхода;

- необходимо сохранять приверженность внешней открытости по всем направлениям, и постоянно повышать привлекательность "заимствований извне" и конкурентоспособность "выхода вовне";

- необходимо рассматривать инновации как наиважнейшую движущую силу и удерживать в своих руках инициативу в глобальной научно-технической революции и индустриальных преобразованиях;

- необходимо осуществлять концепцию развития, при которой народ занимает центральное место, чтобы он мог в большем объеме и на более справедливой и открытой основе пользоваться плодами реформ и развития;

- необходимо обеспечить научную обоснованность законотворчества, строгость правоприменения, справедливость правосудия и законопослушность всех граждан, чтобы верховенство права стало важной гарантией развития СЭЗ;

- необходимо для достижения всестороннего, координированного и устойчивого развития экономики и общества, а также для обеспечения защиты экологии и окружающей среды широко внедрять в жизнь концепцию "зелёные горы и изумрудные воды - бесценные сокровища";

- необходимо всесторонне и точно продолжать проводить основный курс "одно государство - два строя" и содействовать интеграционному развитию континентальной части Китая и специальных административных районов Сянган и Аомэнь;

- необходимо в полной мере использовать показательную и стимулирующую роль СЭЗ при разработке единого плана развития всей страны, чтобы они могли вносить более значительный вклад в ее развитие.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Шэньчжэнь стать мировым лидером в области технологических и промышленных инноваций. Мегаполис должен уверенно реализовывать стратегию стимулирования развития за счет инноваций, придавать новый импульс развитию и выявлять новые научно-технические и промышленные возможности мирового уровня.

Си Цзиньпин заявил, что Шэньчжэню предстоит обогатить практики, связанные с осуществлением принципа "одно государство - два строя", и встать в авангарде социалистической модернизации страны. Город должен стать пилотной зоной социализма с китайской спецификой, выступить примером для других городов современной социалистической страны, расширять свои возможности для реализации новой стратегии развития, выстроить новую модель углубления всесторонних реформ и расширения открытости во всех областях.

Председатель КНР призвал Шэньчжэнь предпринять активные шаги для дальнейшего содействия интеграционному строительству региона "Большого залива" Гуандун-Сянган-Аомэнь и ускорить стыковку экономических правил и механизмов в трех этих районах. Он также потребовал скорейшего расширения обменов и углубления интеграции среди молодежи в Гуандуне, Сянгане и Аомэне, чтобы укрепить их чувство единения и принадлежности к Родине.

Си Цзиньпин призвал зарубежные страны активнее участвовать в реформах, расширении открытости и развитии СЭЗ Китая. Он заявил, что за последние 40 лет иностранные государства сыграли незаменимую роль в строительстве китайских СЭЗ, что, в свою очередь, принесло этим странам огромную выгоду и прекрасные возможности для стабильного продолжительного развития.