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15 октября 2020 г. 12:53
"Родина"
Текст: Анатолий Жильцов

В Москве открыли бюст полководцу Александру Суворову

14 октября в столице на территории храма святителя Николая в Покровском открыли бюст великому русскому полководцу Александру Суворову.

Жизнь Александра Васильевича в Покровском - одна из важных вех в его биографии. Семья Суворовых жила здесь с 1740 по 1768 год. Юный Александр был прихожанином Никольского храма. В расквартированном рядом Семёновском полку началась его военная служба, на которую будущего полководца определили 12-летним подростком.

Гостей церемонии встречали солдаты в форме лейб-гвардии Семёновского полка. Группа военно-исторической реконструкции "Флигель-рота Московского гренадерского полка" на площадке перед бюстом Суворова демонстрировала упражнения с оружием. Затем солдаты встали в почётном карауле.

"Сегодня, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мы открываем бюст Александру Васильевичу Суворову. В этом году исполняется 290 лет со дня его рождения и 220 лет со дня смерти", - напомнила в своём выступлении глава Басманного района Москвы Ирина Лесных. По её словам, личность генералиссимуса Суворова невозможно переоценить. "Это имя с детства знакомо каждому нашему соотечественнику. И оно в полном смысле слова овеяно славой. Александр Васильевич был коренным москвичом, любил этот город, здесь произошло его становление как человека высокой духовной культуры, и отсюда начался его путь непобедимого полководца", - отметила Ирина Лесных.

Фото: Кирилл Калинников / РИА Новости
Под Суздалем установили памятник генералиссимусу Суворову

Кульминация торжеств. Звучит залп из ружей почётного караула, начинается колокольный звон. Выступающие срывают покров с бюста. Почётный караул отдаёт честь. Памятник Суворову официально открыт. "Мы выпускники суворовских военных училищ, с детских погон, с гордостью носим звание - суворовцы! Не даром, на нашем суворовском знаке, размещён лик генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Но говорить о Суворове - это очень сложная задача. Так давайте лучше вспомним, что сам Суворов говорил о себе будущим поколениям", - подчеркнул в свою очередь выпускник Московского суворовского военного училища, председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров.

"Вы хотите меня знать? Я вам себя раскрою: меня хвалили цари, любили воины, друзья мне удивлялись, ненавистники меня поносили, при дворе надо мною смеялись. Я бывал при дворе, но не был придворным! Жизнь столь открытая и известная, какова моя, никогда и никаким биографом искажена быть не может. Всегда найдутся неложные свидетели истины, а более всего я не требую того, кто почтёт достойным трудиться обо мне, думать и писать", - процитировал высказывание великого полководца Дмитрий Нестеров.

О том, как сбылась мечта Александра Суворова стать военным рассказала заслуженная артистка России Алёна Бабенко. Актриса прочла отрывок из книги Вячеслава Лопатина "Александр Суворов", вышедшей в серии "Жизнь замечательных людей".
Александр Суворов - дочери: Выше всего, голубушка, первый класс Св. Георгия!

Завершилась церемония музыкой военных маршей и фотографией на память. В мероприятии приняли участие местные жители, потомки Суворова, представители органов власти и общественных объединений.

Бюст Александра Васильевича Суворова изготовлен в рамках проекта "Аллея российской славы" и преподнесён в дар программе "Суворов и Москва". "Аллея российской славы" - масштабный проект, который реализуют в России и за рубежом. Уже установлено более 250 памятников. Среди тех, чьи военные и мирные подвиги во славу Отечества увековечены в бронзе, правители и полководцы, святители и деятели культуры, инженеры и общественники.

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