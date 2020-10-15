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1 октября 2020 г. 09:00
"Родина"
Текст: Екатерина Зайцева (ведущая рубрики "Кухня Родины")
Родина - № 10(1020)

Похлёбкин, заваривший кашу

В рецептах выдающегося кулинара ХХ века истории больше, чем кулинарии
Вильяма-Августа Васильевича Похлебкина (1923-2000) по праву называют "человеком-энциклопедией" и "кулинарным Менделеевым". В его творческом багаже более 40 книг и 600 статей, переведенных на 16 языков, в том числе на норвежский, венгерский и китайский.
Вильям-Август Похлебкин
Вильям-Август Похлебкин

Специалист по истории международных отношений и крупнейший знаток русской кулинарии в быту обходился без самых привычных вещей - телевизора, радио, телефона и даже холодильника. Неординарный человек неординарной судьбы. А разве мог быть иным тот, кого назвали в честь Вильяма Шекспира и Августа Бебеля...

Предшественники

Первая отечественная кулинарная книга "Поваренные записки", написанная дворянином Сергеем Друковцевым, вышла в 1779 году. Следующим кулинарным бестселлером стала "Русская поварня, или Наставление о приготовлении всякого рода настоящих русских кушаньев...". Ее автор Василий Левшин, тот самый, о котором Пушкин в "Евгении Онегине" писал: "Вы, школы Левшина птенцы...". Поместные дворяне вели хозяйство, руководствуясь его многотомными книгами по домоводству и кулинарии. Исключительно плодовитый писатель: известно около 90 томов его сочинений. Однако несмотря на это, Левшин сетовал, что "сведения о русских блюдах почти совсем истребились". И это уже в начале XIX века!
В 1861 году Елена Молоховец опубликовала сборник рецептов "Подарок молодым хозяйкам"

Что уж говорить о двадцатом.

Очередной культовой кулинарной книгой, выдержавшей множество переизданий, стала "Подарок молодым хозяйкам" Елены Молоховец.

Ну а в Советском Союзе эталоном была "Книга о вкусной и здоровой пище", в подготовке которой участвовал Похлебкин.

Вильям Васильевич продолжил дело предшественников и виртуозно соединил историю и кулинарию. Причем истории в его книгах было гораздо больше, чем кулинарии.

Выбор

Вильям Похлебкин родился в семье революционера Василия Михайлова, который взял себе псевдоним Похлебкин. Почему - неизвестно. К кулинарии отец не имел никакого отношения. Да и сын поначалу тоже.

В 1941 году Похлебкин ушел на фронт. И благодаря знанию нескольких языков попал в разведку. Однажды разведчики взяли языка, который оказался поваром немецкого штаба. Два часа Похлебкин разговаривал с ним о меню врага. А потом составил прогноз: немец на этом участке фронта готовится к активным боевым действиям. Через пару дней прогноз оправдался.

В боях под Москвой Похлебкин получил тяжелую контузию и на передовой больше не служил. Дневалил по кухне и старался разнообразить скудный армейский паек: готовил кукурузные пирожки с дикими травами, суп из крапивы и лебеды, блюда с диким чесноком. Весной 1944 года на полевые кухни завезли маисовую муку - подарок союзников. Солдатские кашевары пытались добавлять ее к пшеничной при выпечке хлеба, но хлеб получался невкусным и быстро черствел. Ситуацию спас Похлебкин. Он собрал в поле весенние травы, смешал их с маисовой мукой и испек вкуснейшие лепешки.

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После войны Похлебкин поступил на факультет международных отношений МГУ. Защитил диссертацию и начал работать младшим научным сотрудником в Институте истории АН СССР. Одним из самых известных его не кулинарных трудов стала биография президента Финляндии "Урхо Калева Кекконен". Но из-за разногласий с директором института Похлебкину был закрыт доступ в госархивы и запрещены контакты с иностранными коллегами. Когда ученый совет завернул тему его докторской, Похлебкин ушел из института и из науки.

Но нет худа без добра. Мир получил главного специалиста по истории русской кухни.

Судьба

Судьба Похлебкина распорядилась так, что в 1959 году он обнаружил в архиве дело о судебной тяжбе помещиков Ахметьева и Бахметьева из-за повара, крепостного человека с фамилией - Похлебкин! Абсолютно гоголевский сюжет о том, как поссорились два помещика из-за того, чей крепостной повар лучше. Так Вильям Васильевич получил документальное подтверждение кулинарного таланта предка.

А чуть позже произошло еще одно судьбоносное событие. На развалинах дома в Подольске, где какое-то время жил Похлебкин, он нашел старинные кулинарные книги. Проштудировал их. И создал свои кулинарные бестселлеры, затмившие труды предшественников.

В Подольске в год 95-летия со дня рождения Вильяма Васильевича Похлебкина установлена мемориальная доска. Фото: подольск-администрация.рф

Похлебкин вел кулинарную рубрику в газете "Неделя" и писал "вкусные рассказы" для "Огонька". Его статьи пользовались бешеной популярностью у читателей. Тем не менее писатель долго жил на грани нищеты. Именно в этот период Похлебкин пишет первый фундаментальный кулинарный труд, посвященный чаю. Одноименная книга вышла в 1968 году и основывалась на чайной коллекции самого Похлебкина. Образцы чая присылали ему из Англии, ГДР, ФРГ, Камбоджи, Таиланда, Индонезии, Вьетнама и Лаоса.

Одним из самых популярных стал его труд "Национальные кухни наших народов" (1978). А в 1991 году вышла монография "История водки", где Похлебкин успешно доказал, что родиной 40-градусного напитка была именно Россия.

Утверждение "еда - это отражение эпохи" - стало девизом творчества самобытного писателя. По тому, что было на столе, можно было определить, что происходило за его пределами. Эту мысль Похлебкин развил в книге "Кушать подано!" (1993). Ученый утверждал: "Еда - не проблема желудка, а проблема сердца... проблема восстановления национальной души". Похлебкин воссоздавал мир забытой русской кухни.

А еще он был действительным членом Географического общества СССР, редактором Большой исторической энциклопедии, участвовал в создании российского герба...

Легенда

В рецептах Похлебкин использовал самые простые продукты. А мировое имя себе сделал на капусте, щах и хлебе. Каждый его рецепт и кулинарный совет имел философский подтекст: "Основа семейного счастья - это суп! Отсутствие супа в доме - один из признаков семейного неблагополучия. Если вас не кормят горячим супом хотя бы раз в два-три дня - готовьтесь к разводу..."

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А главным блюдом его личного меню всегда были каши. Похлебкин был уверен, что каша обеспечивает человеку долголетие. Считал их не гарниром, а самостоятельным блюдом. Из всех каш предпочитал гречневую...

В 1970-е годы биография Похлебкина стала обрастать легендами. Говорили, что он составляет меню для правительственных приемов в Кремле, что иностранцы платят ему за оригинальные рецепты золотом. Но все это не имело никакого отношения к реальному человеку. Скромно одетому, внешне больше похожему на городского сумасшедшего, чем на успешного ученого и писателя...

Любимые рецепты Вильяма Похлебкина

  • Ботвинья простая полная
  • Кундюмы
  • Гречнево-пшеничные блины

Ботвинья простая полная

Полная ботвинья состоит из трех частей: суп; отваренная красная рыба, подается отдельно; нарубленный лед на отдельной тарелке.

Ингредиенты: квас хлебный - 1 л, белый окрошечный квас - 250 мл, отваренный щавель - 1,5-2 стак., отваренная крапива - 1 стак., молодые свеклы с ботвой - 3 шт., свежий огурец - 1-1,5 шт., тертый хрен - 1-2 ст. л., половинка лимона, горчица - 1 ч. л., мелко порезанный зеленый лук - 0,5 стак., соль - 1 ч. л., сахар - 1 ч. л., укроп - 1,5 ст. л., рыба - 500 г, раки - 4 шт.

Рецепт: Свекольную ботву целиком и отдельно корешки припустить до мягкости. В течение 3 мин. Отварить целые листья щавеля. Крапиву промыть тщательно в холодной воде, ошпарить кипятком и откинуть в дуршлаг. Всю зелень мелко нарезать острым ножом. Добавить к зелени мелко нарезанные корешки свеклы и мелко нарезанный зеленый лук, перетертый с солью и укропом. Соединить оба вида кваса. Срезать цедру с лимона, растереть ее с сахаром в чашке, добавить лимонный сок, горчицу, хрен, немного кваса, перемешать и влить в основную массу кваса. Квасную основу соединить с ботвичной массой, добавить нарезанный мелкими кубиками огурец и дать постоять на холоде 15-20 мин. Приготовить рыбную часть ботвиньи. Кусочки (по 50 г) красной рыбы разных видов отварить в кипящей подсоленной воде с луком, укропом, черным перцем и лавровым листом: свежепросольную и солено-копченую рыбу - в течение 2-3 мин, сырую - 10 мин.

Ботвинью подают либо как первое блюдо, либо как жидкую закуску перед жарким.

Кундюмы

Рецепт кундюмов реконструирован самим Похлебкиным. Кундюмы, или кундюбки - старинное русское блюдо XVI в., представляющее собой своего рода пельмени с грибной начинкой. В отличие от пельменей кундюмы вначале пекут, затем томят в духовке.

Ингредиенты: пшеничная мука - 320 г, кипяток - 0,75 стак., подсолнечное масло - 4 ст. л., вода - 0,5 л, лавровый лист - 3 шт., черный перец - 4-5 горошин, чеснок - 2-3 зубчика, зелень петрушки - 1 ст. л., сметана - 1 стак. Для начинки: сухие белые грибы - 20 шт., гречневая каша или отварной рис - 1 стак., подсолнечное масло - 4 ст. л., 1 луковица, 1 яйцо.

Рецепт: Грибы отварить в воде, отвар слить в отдельную посуду, а грибы мелко порубить и обжарить вместе с мелко нарезанным луком в масле. Перемешать с кашей и рубленым крутым яйцом, хорошо размять в однородную массу. В подсолнечное масло залить крутой кипяток, всыпать муку и быстро замесить тесто, хорошо размяв его руками, а затем раскатать в очень тонкий пласт, не подсыпая муки, так как тесто не прилипает к доске. Тесто нарезать квадратами 5х5 см, положить на каждый квадратик небольшой кусочек начинки и сформовать пельмени. Противень смазать маслом, уложить на него кундюмы и печь их в духовке на умеренном огне в течение 12-15 мин. Затем переложить кундюмы в горшочек, залить горячим грибным отваром, посолить, добавить пряности и поставить на 15 мин в духовку, после чего залить сметаной и выложить в тарелки.

Гречнево- пшеничные блины

Ингредиенты: гречневая мука - 3,5 стак., пшеничная мука - 1,5 стак., теплая вода - 2,5 стак., кипящее молоко - 2 стак., дрожжи - 25 г, сливочное масло - 25 г, яйцо - 2 шт., сахар - 1 ч. л., соль - 1 ч. л., растопленное масло - 0,5 стак.

Рецепт: В воде развести дрожжи, прибавить всю пшеничную муку и равный объем гречневой, дать подойти. Всыпать оставшуюся гречневую муку, вновь дать подойти. Заварить тесто горячим молоком, остудить, положить сахар, соль, масло, дать подойти и затем печь. Готовые блины смазать сливочным маслом и подавать на стол с фруктовым джемом.

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