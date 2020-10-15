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15.10.2020,  
08:54
Текст:  Олег Корякин

Видео: одна из крупнейших бомб Второй мировой взорвалась под водой

Эффектный взрыв огромной бомбы Tallboy ("Верзила") под водой показали на видео. Как сообщает портал The Drive, в Польше провели крупнейшую операцию в Европе по обезвреживанию бомбы под водой.

Фото: Raymond Saint / youtube.com
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Обнаружили Tallboy британских ВВС во время работ по углублению канала города Свиноуйсьце еще в сентябре 2019. Эта махина массой более пяти тонн и длиной свыше шести метров должна была потопить в 1945 году немецкий крейсер Kriegsmarine Lutzow, стоявший на якоре в канале Пястов, соединяющем Щецинский залив с Балтийским морем. Но по каким-то причинам бомба не взорвалась.

Операцию по ее обезвреживанию готовили год. Эксперты ВМС Польши решили обезопасить Tallboy с помощью процесса дефлаграции. Дистанционно бомбу подвергали воздействию тепла, чтобы сжечь взрывчатку. Но процесс возгорания превратился в детонацию. В воздух поднялся огромный столб воды. Ударная волна после взрыва охватила канал, создав "эффект землетрясения". Не удивительно, ведь главное назначение этого сейсмической бомбы - уничтожение подземных бункеров.

К счастью, на момент взрыва в радиусе 2,5 километра были эвакуированы 750 жителей. Никто не пострадал.

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