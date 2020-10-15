Всепогодную бомбу приняли на вооружение в США

Новые планирующие всепогодные авиабомбы GBU-53/B StormBreaker приняли на вооружение в США. Оружие одобрено к использованию на истребителях-бомбардировщиках Boeing F-15E Strike Eagle.

В перспективе Минобороны США планирует оснастить новыми авиабомбами палубные истребители-бомбардировщики и штурмовики Boeing F / A-18E / F Super Hornet, а затем и F-35. Об этом сообщает FlightGlobal.

Управляемая крылатая авиабомба StormBreaker весом 93 килограмма может пролететь после сброса до 64 километров. Свое название она получила из-за способности работать в любых погодных условиях: цель поражается точно даже при плохой видимости благодаря инфракрасному датчику, радару миллиметрового диапазона, лазеру, GPS и инерциальной навигации.

Ранее испытания выявили ряд конструктивных проблем у нового оружия, поэтому ввод в эксплуатацию задержался на год. Концерн Raytheon был вынужден прекратить производство бомбы и модернизировать оружие ранних серий, устранив выявленные недочеты.