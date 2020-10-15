Вышел первый трейлер экранизации игры Monster Hunter с Миллой Йовович

Семейный подряд из Миллы Йовович и Пола У. С. Андерсона, завязав с переносом на большие экраны франшизы Resident Evil, с энтузиазмом взялся за киноадаптацию Monster Hunter - другой известной игровой серии.

На российском YouTube-канале Sony Pictures опубликован дебютный трейлер проекта, получивший локализованное название "Охотник на монстров".

Синопсис под видео рассказывает о существовании параллельного мира, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков.

Йовович играет роль лейтенанта Артемис, она возглавляет отряд элитных бойцов, которым не посчастливилось телепортироваться в измерение с этими жуткими чудовищами.

Премьера в кинотеатрах запланирована на 3 декабря текущего года.