Указ главы Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2020 года № 1470 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143 "Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)"

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), с учетом предложений Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2020 г. № 14-00-02/66-2020 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143 "Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)" изменения, изложив его в следующей редакции:

"Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)

В соответствии с пунктом "у" части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Утвердить правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), согласно приложению № 1 к настоящему Указу.

2. Определить, что правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), действуют до отмены режима повышенной готовности для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Утвердить перечень групп заболеваний и состояний иммуносупрессии, требующих соблюдения обязательного режима самоизоляции согласно приложению № 2 к настоящему Указу.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.





Приложение № 1

Утверждены Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143

Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) (далее - правила), устанавливают требования к поведению, обязательные для исполнения гражданами и организациями в условиях режима повышенной готовности для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.2. В целях настоящих правил под организациями понимаются юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия).

1.3. За нарушение настоящих правил предусматривается административная ответственность, установленная законодательством об административных правонарушениях.

2. Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами

2.1. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории Республики Саха (Якутия), обязаны:

1) соблюдать дистанцию до других граждан от 1,5 до 2 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при захоронении тел лиц, умерших от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

3) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания в случае заболевания членов семьи или лиц, совместно проживающих, острыми респираторными вирусными инфекциями с момента обращения за медицинской помощью до установления диагноза, но не более 14 календарных дней.

Граждане, состоящие в трудовых отношениях, обязаны уведомить работодателей о такой самоизоляции;

4) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания в случае контакта с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение 14 календарных дней со дня контакта.

Граждане, состоящие в трудовых отношениях, обязаны уведомить работодателей о такой самоизоляции.

2.2. Граждане, за исключением проживающих на территориях населенных пунктов Республики Саха (Якутия), не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении во всех видах общественного транспорта и такси, а также при посещении:

аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) объектов торговли, других организаций, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена;

органов государственной власти и местного самоуправления;

зданий, строений, сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, речные вокзалы, аэропорты, остановки всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения);

иных общественных мест.

2.3. Граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу, за исключением медицинских работников, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания со дня вступления в силу настоящего Указа по 14 июня 2020 года и далее в период:

с 15 по 21 июня 2020 года;

с 22 по 26 июня 2020 года;

с 27 июня по 1 июля 2020 года;

со 2 по 14 июля 2020 года;

с 15 по 24 июля 2020 года;

с 25 по 31 июля 2020 года;

с 1 по 14 августа 2020 года;

с 15 по 28 августа 2020 года;

с 29 августа по 7 сентября 2020 года;

с 8 по 18 сентября 2020 года;

с 19 сентября по 1 октября 2020 года;

со 2 по 11 октября 2020 года;

с 12 по 23 октября 2020 года;

с 24 по 30 октября 2020 года.

2.3.1. Граждане старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу, являющиеся медицинскими работниками, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания в периоды, указанные в пункте 2.3 настоящего Указа, за исключением случаев осуществления трудовой деятельности.

3. Правила поведения, обязательные для исполнения организациями

3.1. Организации обязаны:

1) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) предоставлять работникам средства индивидуальной защиты;

3) приостановить деятельность при угрозе безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на территории организации;

4) соблюдать требования о приостановлении деятельности на территории Республики Саха (Якутия), установленные правовыми актами Главы Республики Саха (Якутия);

5) обеспечить на периоды, указанные в пункте 2.3 настоящих правил, соблюдение работниками в возрасте старше 65 лет, а также работниками, имеющими хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу, за исключением медицинских работников, режима самоизоляции по месту проживания путем перевода на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей, а при невозможности такого перевода или оформления листков нетрудоспособности, предоставлять работникам ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым законодательством.

Привлечение медицинских работников старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу, к осуществлению трудовой деятельности, за исключением случаев перевода на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей, осуществляется по их согласованию;

6) обеспечить соблюдение работниками, члены семей которых или лица, совместно проживающие с ними, заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, а также работниками, контактировавшими с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), режима самоизоляции по месту проживания путем перевода на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей, а при невозможности такого перевода предоставлять работникам ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым законодательством.





Приложение № 2

Утвержден Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143

Перечень групп заболеваний и состояний иммуносупрессии, требующих соблюдения обязательного режима самоизоляции

1. Хроническая сердечная недостаточность III - IV функционального класса, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (далее МКБ-10) по диагнозу I50.0.

2. Дыхательная недостаточность II - III степени, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам J96 - J96.9.

3. Хроническая почечная недостаточность с гемодиализным лечением (за исключением случаев выезда на процедуры), классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу N 18.

4. Онкологические заболевания с получением курса химиотерапии (за исключением случаев выезда на процедуры), классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С96.

5. Сахарный диабет с получением инсулинозаместительной терапии, классифицируемый в соответствии с МКБ-10 по диагнозу E10.

6. Хронические онкогематологические заболевания, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - D48.

7. Состояние иммуносупрессии, вызванное трансплантацией органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

8. Хронические заболевания с инвалидностью I группы.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







