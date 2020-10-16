Закон Республики Алтай от 9 октября 2020 года № 46-РЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай на 2021 год"

Принят Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 29 сентября 2020 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай на 2021 год в размере 9053 рублей в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай В.Н.Тюлентин

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







