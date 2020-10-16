Указ главы Республики Бурятия от 16 октября 2020 года № 226 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Новости

Министр обороны Беларуси высоко оценил учения ОДКБ 15:32
Кузнецова: Ситуация с принятием детей с ВИЧ меняется в лучшую сторону 15:29
В выходные в столице ожидается дождь с мокрым снегом 15:28
Шойгу передал министру обороны Казахстана архивные документы времен ВОВ 15:18
Путин пока не собирается говорить с Трампом по телефону 15:17
Шойгу отметил рост объема экспорта российской военной продукции в Казахстан 15:06
Экс-министр обороны Мексики арестован в США из-за связей с наркокартелями 14:54
В Петербурге продлили срок задержания теще погибшего репера 14:52
Саркози предъявили обвинение в организации "преступного сообщества" 14:39
Бойкова и Козловский не выступят на этапе Кубка России в Сочи из-за COVID 14:32
В программу фестиваля в Женеве отобраны два российских сериала 14:11
Открыта регистрация участников МАКС-2021 14:04
Шойгу в Казахстане подпишет договор о военном сотрудничестве 13:59
Boeing 737 MAX признали безопасным 13:56
Песков прояснил вопрос с розыском Тихановской 13:55
В Кремле рассказали о мерах борьбы с пандемией коронавируса 13:45
В Москве 1,5 тыс. инспекторов проверяют наличие масок на пассажирах 13:41
В российском оргкомитете Евро-2020 ответили на слухи о лишении РФ права принять турнир 13:25
СИЗО в Москве прекратили прием новых обвиняемых 13:20
Новгородский полицейский застрелил мужчину с ножом 13:14
Предельная отпускная цена на "Фавипиравир" снизится вдвое 13:05
Москвич лишился 158 тысяч рублей после встречи с девушкой с сайта знакомств 12:59
Крашенинников рассказал, когда начнет действовать закон о правительстве 12:55
"Яндекс" и "Тинькофф" не смогли договориться о продаже банка 12:52
В Сочи приезжий украл десять велосипедов на 130 тысяч рублей 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
16 октября 2020 г.

Указ главы Республики Бурятия от 16 октября 2020 года № 226 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020 № 172, от 07.08.2020 № 175, от 11.08.2020 № 176, от 21.08.2020 № 185, от 27.08.2020 № 187, от 07.09.2020 № 197, от 11.09.2020 № 202, от 11.09.2020 № 203, от 18.09.2020 № 204, от 25.09.2020 № 205, от 02.10.2020 № 214, от 03.10.2020 № 215, от 08.10.2020 № 220, от 13.10.2020 № 223):

1.1. Абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции:

"Приостановить с 5 октября по 31 октября 2020 года включительно посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, г. Улан-Удэ, г. Гусиноозерск, г. Северобайкальск, Иволгинского района с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением обучающихся 1-4 классов, 9-ых и 11-ых классов.".

1.2. Пункт 10.14 изложить в следующее редакции:

"10.14. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена решениями Президента Российской Федерации, настоящим указом, актуализировать на интернет-портале "Работающая Бурятия" сведения о 30 % работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы на период с 5 октября по 31 октября 2020 года (за исключением работников, функции которых невозможно выполнять дистанционно), о численности работников, не переведенных на дистанционный режим работы, и информацию о работниках, работающих в штатном режиме. Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефонам министерств, иных исполнительных органов государственной власти, к сферам управления которых относится соответствующая организация.

При этом данное требование не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работу по государственному оборонному заказу, выполняющих государственные и муниципальные контракты в рамках национальных проектов, федеральных и государственных программ, организации здравоохранения, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессиональные образовательные организации, реализующие основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, предприятия розничной торговли непродовольственными товарами, общественного питания, сферы услуг, субъектов малого и среднего предпринимательства общей штатной численностью менее 10 человек, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность без привлечения наемных работников.".

1.3. Дополнить пунктом 25.5 следующего содержания:

"25.5. Фармацевтическим организациям всех форм собственности еженедельно, не позднее третьего дня после отчетной недели, представлять в информационный ресурс Министерства здравоохранения Республики Бурятия "MedFrame" сведения о наличии лекарственных препаратов, в том числе применяемых для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по форме согласно приложению № 6 к настоящему указу. Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону (3012) 57-07-20 доб. 601.

Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Лудупова Е.Ю.) обеспечить:

доступ фармацевтическим организациям к информационному ресурсу Министерства здравоохранения Республики Бурятия "MedFrame";

доступ Министерству промышленности и торговли Республики Бурятия (Желтиков С.С.) в соответствующий раздел сводной информации информационного ресурса "MedFrame" для проведения мониторинга наличия лекарственных препаратов в фармацевтических организациях.".

1.4. Дополнить приложением № 6 согласно приложению к настоящему указу.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов


Приложение к указу Главы Республики Бурятия от 16.10.2020 № 226


Приложение № 6 к указу Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37

Форма представления сведений о наличии лекарственных препаратов

Смотрите приложение к настоящему указу



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Форма представления сведений о наличии лекарственных препаратов
(pdf, PDF, 291 Кб)