Указ главы Республики Бурятия от 16 октября 2020 года № 226 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020 № 172, от 07.08.2020 № 175, от 11.08.2020 № 176, от 21.08.2020 № 185, от 27.08.2020 № 187, от 07.09.2020 № 197, от 11.09.2020 № 202, от 11.09.2020 № 203, от 18.09.2020 № 204, от 25.09.2020 № 205, от 02.10.2020 № 214, от 03.10.2020 № 215, от 08.10.2020 № 220, от 13.10.2020 № 223):

1.1. Абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции:

"Приостановить с 5 октября по 31 октября 2020 года включительно посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, г. Улан-Удэ, г. Гусиноозерск, г. Северобайкальск, Иволгинского района с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением обучающихся 1-4 классов, 9-ых и 11-ых классов.".

1.2. Пункт 10.14 изложить в следующее редакции:

"10.14. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена решениями Президента Российской Федерации, настоящим указом, актуализировать на интернет-портале "Работающая Бурятия" сведения о 30 % работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы на период с 5 октября по 31 октября 2020 года (за исключением работников, функции которых невозможно выполнять дистанционно), о численности работников, не переведенных на дистанционный режим работы, и информацию о работниках, работающих в штатном режиме. Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефонам министерств, иных исполнительных органов государственной власти, к сферам управления которых относится соответствующая организация.

При этом данное требование не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работу по государственному оборонному заказу, выполняющих государственные и муниципальные контракты в рамках национальных проектов, федеральных и государственных программ, организации здравоохранения, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессиональные образовательные организации, реализующие основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, предприятия розничной торговли непродовольственными товарами, общественного питания, сферы услуг, субъектов малого и среднего предпринимательства общей штатной численностью менее 10 человек, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность без привлечения наемных работников.".

1.3. Дополнить пунктом 25.5 следующего содержания:

"25.5. Фармацевтическим организациям всех форм собственности еженедельно, не позднее третьего дня после отчетной недели, представлять в информационный ресурс Министерства здравоохранения Республики Бурятия "MedFrame" сведения о наличии лекарственных препаратов, в том числе применяемых для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по форме согласно приложению № 6 к настоящему указу. Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону (3012) 57-07-20 доб. 601.

Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Лудупова Е.Ю.) обеспечить:

доступ фармацевтическим организациям к информационному ресурсу Министерства здравоохранения Республики Бурятия "MedFrame";

доступ Министерству промышленности и торговли Республики Бурятия (Желтиков С.С.) в соответствующий раздел сводной информации информационного ресурса "MedFrame" для проведения мониторинга наличия лекарственных препаратов в фармацевтических организациях.".

1.4. Дополнить приложением № 6 согласно приложению к настоящему указу.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов





Приложение к указу Главы Республики Бурятия от 16.10.2020 № 226





Приложение № 6 к указу Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37

Форма представления сведений о наличии лекарственных препаратов

Смотрите приложение к настоящему указу







