Для младших классов в Москве сохранят продленку после каникул

Группы продленного дня для младшеклассников будут работать после каникул. Об этом сообщила в интервью ТАСС заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, для младших классов после каникул будет сохранена продленка - по классам или параллелям, в зависимости от возможностей школы. "В любом случае организовать ее будет проще с учетом того, что в школах будет почти в два раза меньше детей", - отметила она.

В школах занятия в кружках и секциях смогут проходить очно, но только для учащихся из одной параллели. Это позволит минимизировать контакты между детьми из разных потоков. "Что касается дворцов и центров творчества, в них все занятия в кружках и секциях, в том числе в дистанционном формате, с 19 октября приостановлены на две недели", - уточнила Ракова.

Напомним, с 19 октября по 1 ноября школьники 6-11 классов переходят на дистанционное обучение, к очной учебе вернутся только ученики 1-5 классов. Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября работать не будут.