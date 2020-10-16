Достойные соперники: как истребители МиГ-25 сражались с F-15 Eagle

Military Watch рассказал о противостоянии советских экспортных Миг-25 с американскими F-15 Eagle.

Журнал Military Watch задался вопросом, какой из истребителей сильнее: МиГ-25 или F-15. Для этого не пришлось моделировать гипотетические сражения - в недавней истории было немало реальных схваток между ними.

Издание напоминает, что советский тяжелый перехватчик МиГ-25 Foxbat и американский истребитель завоевания превосходства в воздухе F-15 Eagle были ведущими и самыми боеспособными самолетами эпохи холодной войны. Советский истребитель поступил на вооружение в 1970 году, а американский в 1976 году. Соответственно, F-15 был амбициозней, поскольку создавался специально для борьбы с МиГ-25. И хотя самолеты были соперниками, их конструкции сильно отличались.

Foxbat был тяжелее, требовал более длинных взлетно-посадочных полос и большего количества топлива, но был лучше вооружен и летал намного выше и быстрее. Он предназначался в первую очередь для дальнего боя и имел в своем арсенале самую мощную ракету класса воздух-воздух того времени Р-40.

Также он был адаптирован для других задач, включая подавление ПВО противника( МиГ-25БМ) и радиационный отбор проб (МиГ-25РР) для контроля ядерной программы Китая. F-15 был аналогичным образом разработан в первую очередь для воздушного боя, хотя у него не было доступа к специализированным боеприпасам, таким как Р-40. Ему приходилось использовать менее мощные ракеты, такие как AIM-7 Sparrow. Частично он компенсировал это большей дальностью полета, способностью взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос и подавляющим превосходством в боях на более коротких дистанциях.

Хотя МиГ-25 советских ВВС никогда не участвовали в боях против F-15 ВВС США, экспортные варианты советского истребителя в некоторых случаях действительно поражали как американские, так и израильские F-15.

Первый экспортный заказчик МиГа, ВВС Алжира, в конце 80-х годов, в частности, развернул эти самолеты для патрулирования. Это предотвратило израильские авиаудары по стране с использованием F-15. У Алжира были самые подготовленные военно-воздушные силы за пределами соцлагеря.

У Сирии на вооружении также имелись экспортные истребители МиГ-25, но с заниженными характеристиками. В начале 1981 года ВВС Израиля устроили засаду на них в небе над Ливаном, используя самолеты-разведчики RF-4. Они сумели навязать ближний бой двум МиГам и сбить один из них с помощью F-15.

Второй подобный случай произошел позже в том же году, когда F-15 снова нанесли поражение МиГ-25 в ближнем бою. Превосходная разведка ВВС Израиля, а также их способность атаковать МиГи на своих условиях в непосредственной близости были решающими в этих схватках. Хотя тот факт, что были сбиты только два самолета, свидетельствует об их живучесть с учетом огромных потерь сирийских ВВС в те годы. Между тем сирийские источники также заявляли о множестве случаев, когда МиГ-25, сбивали израильские истребители.

Наиболее заметные столкновения между МиГ-25 и F-15 произошли во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Так? 17 января отряд F-15 ВМС США столкнулся с двумя истребителями МиГ-25 и выпустил по ним 10 ракет. При численном превосходстве противника МиГам пришлось положиться на высокую скорость. Они смогли уклониться от всех атак и вернуться на базу.

Спустя пару дней "Орлам" повезло больше, и они сбили два МиГа. Однако 30 января МиГ-25 поразит F-15 ракетой Р-40. Позже два F-15 смогут поразить иракские МиГ-25 при поддержке двух F-14. При этом шесть американских ракет пройдут мимо цели.

Итоги операции "Буря в пустыне" было неплохим результатом для Ирака, учитывая, что у него были экспортные МиГи с заниженными характеристиками.

К тому же против самых элитных истребителей и лучших пилотов НАТО выступали летчики относительно небольшой страны. Кроме того, F-15 получали поддержку от самолетов E-3 Sentry Airborne Early Warning and Control (AWACS), которые направляли около 95 процентов ракет класса "воздух-воздух". А у ВВС Ирака не было даже базовых самолетов ДРЛО.

Если бы они сражались друг с другом в более равных условиях, у Миг-25 было бы существенное преимущество, полагает издание.