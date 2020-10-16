Указ губернатора Иркутской области от 16 октября 2020 года № 290-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Определить Перечень реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации (приложение 4 к настоящему указу).";

2) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортный средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

абзац первый подпункта 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"2) при проведении тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция) сообщить (несовершеннолетние лица - в присутствии законного представителя) в письменной форме согласно приложению к настоящим Правилам о согласии (несогласии) на обмен информацией по проведенному тестированию посредством SMS сообщений и (или) мобильных телефонных приложений, таких как "WhatsApp", "Viber", или электронной почты между работодателем, образовательной организацией, медицинскими организациями, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области:";

в пункте 7:

в абзаце первом слова "в той части, в которой она не приостановлена указом Губернатора Иркутской области," заменить словами "на территории Иркутской области";

в подпункте 1 после слов "площадью более 100 кв.м." дополнить словами "(в зоне непосредственного обслуживания клиентов - кассовый терминал, прилавок, стойка и т.д.)";

в подпункте 14 слова "свои помещения (в том числе торговые залы) и транспортные средства" заменить словами "помещения (в том числе торговые залы) и транспортные средства, находящиеся на праве собственности, а также используемые на ином другом законном основании";

дополнить подпунктом 141 следующего содержания:

"141) исключить обслуживание граждан без минимальных средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских или гигиенических масок и т.п.), создав возможные условия для ношения масок (разъяснения для граждан, продажа масок по ценам не выше рыночных, по возможности вручение масок бесплатно отдельным категориям граждан и т.п.).";

дополнить приложением (прилагается);

3) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) е целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

пункт 2 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) предоставление услуг СПА-салонов, соляриев, саун (коды ОКВЭД 2: 96.02, 96.04).";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Приостановить на территории Иркутской области деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее -хозяйствующие субъекты), осуществляющих предоставление услуг ночных клубов (дискотек), развлекательных и досуговых мероприятий, иных аналогичных услуг, услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров (код ОКВЭД 2: 90, 93).";

в подпункте 2 пункта 4 слова "в пункте 2" заменить словами "в пункте 3";

в пункте 5:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"при условии соблюдения режима работы ресторана, кафе столовой, буфета, бара, закусочной и иного предприятия общественного питания - с 8-00 часов до 23-00 часов по местному времени, за исключением объектов общественного питания, расположенных в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и пристроенные помещения, режим работы которых - с 9-00 часов до 23-00 часов по местному времени;"

дополнить абзацами следующего содержания:

"Требование абзаца шестого настоящего пункта не распространяется на объекты общественного питания:

расположенные в гостиницах, на вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, на остановочных пунктах движения железнодорожного транспорта, вдоль дорог федерального, регионального, межмуниципального значения;

работающие исключительно при обслуживании на вынос без посещения гражданами помещений таких хозяйствующих субъектов, а также при осуществлении доставки заказов.";

подпункт 2 пункта 7 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 141 следующего содержания:

"141. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 9 пункта 2 настоящего Перечня, допускается при условии соблюдения методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0181-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации" (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 мая 2020 года), с режимом работы до 23-00 по местному времени.";

4) в Перечне сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, а также выполняемых ими мер, определенном указом: индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: "Перечень реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации";

подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:

"1) в медицинскую организацию по месту жительства, а также в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" - в случае проведения анализа по собственной инициативе гражданина;".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев





Приложение к указу Губернатора Иркутской области от 16 октября 2020 года № 290-уг

"Приложение к Правилам поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (С OVID-19) (Порядку передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки)

Форма согласия (несогласия) на обмен информацией по проведенному тестированию на коронавирусную инфекцию

Смотрите приложение к настоящему указу







