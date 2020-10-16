Законопроект Калининградской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 119 292 603,99 тыс. рублей, исходя из:

налоговых и неналоговых доходов в сумме 46 432 331 тыс. рублей согласно приложению № 1;

безвозмездных поступлений в сумме 72 860 272,99 тыс. рублей согласно приложению № 2;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 123 462 538,89 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 4 169 934,9 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Калининградской области на 1 января 2022 года в сумме 26 867 828,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калининградской области в валюте Российской Федерации в сумме 1 979 666 тыс. рублей;

5) верхний предел государственного внешнего долга Калининградской области на 1 января 2022 года в сумме 2 778 тыс. евро, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калининградской области в иностранной валюте в сумме 2 778 тыс. евро.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 123 981 959,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 131 497 092,3 тыс. рублей, исходя из:

налоговых и неналоговых доходов на 2022 год в сумме 49 513 555 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 52 470 529 тыс. рублей согласно приложению № 3;

безвозмездных поступлений в 2022 году в сумме 74 468 404,8 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 79 026 563,3 тыс. рублей согласно приложению № 4;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме 125 705 839,93 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 325 419,78 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 131 796 922,86 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 678 517,99 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета на 2022 год в сумме 1 723 880,13 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 299 830,56 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Калининградской области на 1 января 2023 года в сумме 28 567 659,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калининградской области в сумме 1 979 666 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 28 867 490,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калининградской области в сумме 1 979 666 тыс. рублей;

5) верхний предел государственного внешнего долга Калининградской области на 1 января 2023 года в сумме 1 687,1 тыс. евро, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калининградской области в иностранной валюте в сумме 1 687,1 тыс. евро, на 1 января 2024 года в сумме 596,2 тыс. евро, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калининградской области в иностранной валюте в сумме 596,2 тыс. евро.

Статья 2. Налоговые отчисления в доходы местных бюджетов по дополнительным, дифференцированным нормативам

1. Установить дополнительные нормативы отчислений в доходы местных бюджетов от налога на доходы физических лиц на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в доходы местных бюджетов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, на 2021 год согласно приложению № 6.

Статья 3. Нормативы распределения доходов по отмененным региональным налогам, сборам, иным обязательным платежам и по невыясненным поступлениям

1. Установить, что в 2021 году в областной бюджет перечисляются региональные налоги, сборы и иные платежи в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам по нормативу 100 процентов.

2. Установить нормативы распределения доходов в части иных обязательных платежей и невыясненных поступлений между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования и местными бюджетами на 2021 год согласно приложению № 7.

Статья 4. Главные администраторы доходов, безвозмездных поступлений и источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению № 8.

2. Утвердить перечень главных администраторов безвозмездных поступлений согласно приложению № 9.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению № 10.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2021 год согласно приложению № 11 и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2021 год согласно приложению № 13 и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 14.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 6 034 526,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6 175 500,33 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6 203 708,24 тыс. рублей.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год в сумме 1 504 407,49 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 561 589,45 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 620 993,25 тыс. рублей.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Калининградской области на 2021 год в сумме 11 435 686,24 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9 298 631,77 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10 399 299,62 тыс. рублей.

6. Утвердить общий объем финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг (работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями Калининградской области на 2021 год в сумме 6 403 303,36 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6 351 130,39 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6 459 135,67 тыс. рублей.

Статья 6. Условия и особенности предоставления средств из областного бюджета

1. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств по соответствующим расходам областного бюджета до главных распорядителей средств областного бюджета осуществляется Министерством финансов Калининградской области:

1) при отсутствии закона и (или) иного нормативного правового акта Калининградской области, устанавливающих расходные обязательства Калининградской области и (или) регламентирующих порядок их исполнения - после принятия соответствующего закона и (или) иного нормативного правового акта Калининградской области;

2) по перечню отдельных расходов и в объеме, установленных бюджетной комиссией при Правительстве Калининградской области, - после принятия решения бюджетной комиссией при Правительстве Калининградской области.

2. Лимиты бюджетных обязательств подлежат приведению в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными настоящим Законом, в срок до 20 октября 2021 года, за исключением лимитов бюджетных обязательств по расходам на бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, а также по расходам, распределяемым на конкурсной основе, и за исключением лимитов бюджетных обязательств, доведение которых осуществляется с учетом требований пункта 1 настоящей статьи.

3. Установить, что Министерство финансов Калининградской области утверждает перечень расходных обязательств Калининградской области в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи.

Статья 7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что в 2021 году из областного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее - субсидии производителям товаров, работ, услуг) в случаях согласно приложению № 15.

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Калининградской области и (или) нормативными правовыми актами Калининградской области, субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются по результатам отбора.

3. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий производителям товаров, работ, услуг устанавливается Правительством Калининградской области.

Статья 8. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

1. Установить, что в 2021 году из областного бюджета субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, согласно приложению № 16.

2. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается Правительством Калининградской области.

Статья 9. Особенности регулирования бюджетных обязательств

1. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения областного бюджета, и на основании приказа министра финансов Калининградской области на увеличение бюджетных ассигнований на:

1) оплату заключенных от имени Калининградской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на эти цели, в случае принятия бюджетной комиссией при Правительстве Калининградской области решения о подтверждении потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях;

2) предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на эти цели в соответствии с постановлениями Правительства Калининградской области о распределении субсидий, принятыми в отчетном году, в случае принятия бюджетной комиссией при Правительстве Калининградской области решения о наличии потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях.

2. Объем средств, направляемых на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения областного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований, указанных в подпунктах 1 и 2 пункте 1 настоящей статьи, не может в общем превышать сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на счетах по учету средств областного бюджета на 01 января 2021 года, уменьшенную на изменение остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета, учтенных настоящим Законом в составе источников финансирования дефицита областного бюджета.

3. Установить, что размер месячных окладов лиц, замещающих государственные должности Калининградской области, размер окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Калининградской области, размер должностных окладов работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти Калининградской области, государственных органов Калининградской области, индексируются на 3 процента с 1 января 2021 года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на содержание и обеспечение деятельности органов государственной власти Калининградской области, государственных органов Калининградской области.

4. Установить, что в 2021 году фонды оплаты труда органов государственной власти Калининградской области могут быть увеличены за счет средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также с учетом перераспределения предусмотренных ассигнований на фонд оплаты труда между органами государственной власти, в пределах бюджетных ассигнований, установленных настоящим Законом.

5. Установить, что выполнение требований федеральных органов государственного финансового контроля об исполнении представления и главных распорядителей средств федерального бюджета о возврате межбюджетных трансфертов осуществляется по решению бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области за счет доходов областного бюджета.

Статья 10. Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, создаваемым с участием бюджетных инвестиций, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, и приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета согласно приложению № 17.

Статья 11. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями

Утвердить бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, согласно приложению № 18.

Статья 12. Общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов на 2021 год в сумме 20 408 954,24 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 17 832 216,48 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15 778 105,37 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам, распределенных настоящим Законом, на 2021 год в сумме 17 974 965,55 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 16 098 415,40 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 14 636 997,72 тыс. рублей.

Статья 13. Дотации местным бюджетам

1. Установить на 2023 год минимальный критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских округов в размере 0,75.

2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов на 2021 год в сумме 1 500 352 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 698 350 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 668 359 тыс. рублей.

Утвердить распределение указанных в первом абзаце настоящего пункта дотаций согласно приложению № 19.

3. Утвердить объем дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований на 2021 год в сумме 100 000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100 000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100 000 тыс. рублей.

4. Утвердить объем иных дотаций местным бюджетам на 2021 год в сумме 60 000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 60 000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 60 000 тыс. рублей.

Статья 14. Субсидии местным бюджетам

1. Установить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Калининградской области, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения согласно приложению № 20.

2. Утвердить объем субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2021 год в сумме 7 853 282,24 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 018 626,18 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 671 979,74 тыс. рублей.

Установить, что объем субсидий, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, может быть изменен по основаниям, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Калининградской области "О бюджетном процессе" и (или) статьей 22 настоящего Закона.

Утвердить распределение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов субсидий местным бюджетам (за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, и субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) согласно приложению № 21.

Установить, что распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается постановлениями Правительства Калининградской области.

Статья 15. Субвенции местным бюджетам

Утвердить объем субвенций местным бюджетам на 2021 год в сумме 10 686 003,00 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10 905 781,30 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11 228 366,63 тыс. рублей.

Утвердить распределение субвенций местным бюджетам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 22.

Статья 16. Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение

Установить, что Правительство Калининградской области вправе предоставлять и распределять иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, муниципальным образованиям Калининградской области на финансовое обеспечение их расходных обязательств в случае:

предоставления областному бюджету иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета либо грантов международных и иностранных организаций;

принятия муниципальных правовых актов, предусматривающих финансовое обеспечение расходов местного бюджета на проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского;

закупки учебников для новых муниципальных общеобразовательных организаций.

Статья 17. Порядок перечисления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области

Установить, что платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, и на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой гражданам, не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования, а также не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования, подлежат ежемесячному перечислению в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством здравоохранения Калининградской области и территориальным фондом обязательного медицинского страхования Калининградской области.

Статья 18. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, в 2021 году в сумме до 500 000 тыс. рублей, в 2022 году в сумме до 500 000 тыс. рублей и в 2023 году в сумме до 500 000 тыс. рублей на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере 0,1 процента годовых.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Калининградской области.

4. Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются при условии:

1) отсутствия просроченной (неурегулированной) задолженности перед областным бюджетом по ранее предоставленным бюджетным кредитам и обязательствам, возникшим в соответствии с предоставленными муниципальными гарантиями;

2) соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе в части предельного размера муниципального долга и предельного размера дефицита местного бюджета.

5. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются без предоставления обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

Статья 19. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год согласно приложению № 23 и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 24.

Статья 20. Государственные внутренние заимствования Калининградской области.

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Калининградской области на 2021 год согласно приложению № 25 и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 26.

Статья 21. Государственные гарантии Калининградской области

1. Утвердить Программу государственных гарантий Калининградской области на 2021 год согласно приложению № 27 и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 28.

2. Установить общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение выданных государственных гарантий Калининградской области в 2021 году в сумме 277 186,4 тыс. рублей, в плановом периоде в сумме 554 372,8 тыс. рублей, за пределами планового периода в сумме 2 005 032,2 тыс. рублей.

Статья 22. Особенности исполнения областного бюджета в 2021 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение Правительством Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов в объеме 600 000 тыс. рублей на реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области, включая мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также иные расходные обязательства, определенные Правительством Калининградской области.

2. Установить в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона Калининградской области "О бюджетном процессе", что в ходе исполнения областного бюджета министр финансов Калининградской области вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов без внесения изменений в настоящий Закон по следующим дополнительным основаниям:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств областного бюджета, предусмотренных Калининградской областной Думе на осуществление денежных выплат к Почетной грамоте Калининградской областной Думы, в соответствии с постановлениями Калининградской областной Думы в зависимости от категории получателей между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

2) перераспределение в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, между главными распорядителями средств областного бюджета и государственными программами Калининградской области;

3) перераспределение в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления средств субсидий государственным учреждениям на приобретение товаров, работ в сфере информационных технологий;

4) перераспределение в соответствии с федеральными законами, законами Калининградской области, решениями Губернатора Калининградской области, Правительства Калининградской области бюджетных ассигнований в связи с проведением организационно-штатных мероприятий в органах государственной власти, государственных органах, казенных учреждениях Калининградской области;

5) распределение (перераспределение) Правительством Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов;

6) исполнение требований главных распорядителей средств федерального бюджета и (или) органов государственного финансового контроля Российской Федерации о возврате (перечислении) в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области средств из областного бюджета в федеральный бюджет в связи с совершением бюджетного нарушения;

7) перераспределение в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственной гарантии Калининградской области, на предоставление субсидии некоммерческой организации на исполнение обязательств перед кредитной организацией по кредитному договору в целях недопущения возникновения гарантийного случая по государственной гарантии;

8) заключение с государственными корпорациями и иными юридическими лицами договоров (соглашений), предусматривающих безвозмездные поступления от них в областной бюджет;

9) перераспределение в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой Калининградской области "Развитие здравоохранения", на предоставление субсидии государственным учреждениям на осуществление медицинской эвакуации;

10) распределение (перераспределение) в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области бюджетных ассигнований на предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере";

11) перераспределение в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой Калининградской области "Доступное и комфортное жилье" на предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения и субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность на территории Калининградской области, в связи с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

12) распределение (перераспределение) в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой Калининградской области "Доступное и комфортное жилье" на предоставление субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и субсидии некоммерческой организации на возмещение части затрат на финансовое обеспечение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов

13) перераспределение в соответствии с решением бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой Калининградской области "Эффективные финансы" на предоставление дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципальных образований и иных дотаций местным бюджетам.

3. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным пунктами 1, 2 настоящей статьи, осуществляется в пределах объема расходов, утвержденного настоящим Законом.

4. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации.

Положения абзаца первого настоящего пункта не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утвержденный Правительством Калининградской области, а также для которых правилами их предоставления и распределения из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации предусмотрено требование о соблюдении иного порядка перечисления средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, субъектом Российской Федерации местным бюджетам.

Полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в 2021 году осуществляет Управление Федерального казначейства по Калининградской области на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Операции с указанными межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в Управлении Федерального казначейства по Калининградской области.

Статья 23. О вступлении в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2021 года.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







