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16 октября 2020 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 16 октября 2020 года № 183 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова "до 16 октября 2020 года" заменить словами "до 1 ноября 2020 года";

2) дополнить частью 101 следующего содержания:

"10.1 Ограничить время работы предприятий общественного питания, указанных в пункте 1 части 10 настоящего постановления, до 23:00, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких предприятий.";

3) в части 14:

а) в абзаце первом слова "до 16 октября 2020 года" заменить словами

"до 1 ноября 2020 года";

б) в пункте 1:

слова "за исключением проведения администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа в период с 4 сентября по 2 октября 2020 года мероприятий, посвященных празднованию Дня города," заменить словами "за исключением проведения администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа в период с 4 сентября по 2 октября 2020 года мероприятий, посвященных празднованию Дня города; в период с 16 по 19 октября 2020 года мероприятий, посвященных празднованию 280-й годовщины города Петропавловска - Камчатского, на открытом воздухе;";

слова "(за исключением проведения в период с 25 по 27 сентября 2020 года краевой универсальной ярмарки "Дары Камчатской осени"; в период с 9 по 10 октября 2020 года третьей туристской региональной выставки "Камчатка - твое невероятное приключение!")" заменить словами "(за исключением проведения в период с 25 по 27 сентября 2020 года краевой универсальной ярмарки "Дары Камчатской осени"; в период с 9 по 10 октября 2020 года третьей туристской региональной выставки "Камчатка - твое невероятное приключение!"; проведения 31 октября 2020 года мероприятия "Девятая Камчатская краевая Ярмарка социальных инициатив")";

4) в абзаце первом части 18 слова "до 16 октября 2020 года" заменить словами "до 1 ноября 2020 года";

5) в абзаце первом части 29 слова "до 16 октября 2020 года" заменить словами "до 1 ноября 2020 года".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений абзаца второго подпункта "б" пункта 3 части 1 настоящего постановления.

3. Положения абзаца второго подпункта "б" пункта 3 части 1 настоящего постановления вступают в силу со дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 16 октября 2020 года.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов



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