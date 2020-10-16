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16.10.2020 12:38

Конференция "День Бренда. What’s next?" прошла в офлайн-формате

13 октября 2020 г. прошла конференция "День Бренда. What"s next?", посвященная актуальным темам в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Мероприятие прошло в офлайн-формате, разделенном на три одновременных потока, включающих в себя дискуссионные стеки, аналитические панели, обсуждения технологий и инноваций, презентации новых продуктов, разбор последних рекламных кейсов.
Фото: AdIndex Фото: AdIndex
Фото: AdIndex

На конференции выступили более 75 экспертов из числа маркетологов крупнейших брендов и рекламных топ-менеджеров таких компаний, как "Пятерочка", Nestle Russia, Сбербанк, Danone, Reckitt Benckiser Healthcare, Альфа-банк, X5 Retail Group, "Билайн", МТС, Johnson & Johnson, SberDevices, Vassa&Co, "ВКонтакте", "Магнит", "Яндекс", "Лента", PepsiCo Russia, Coca-Cola, Mars Wrigley, ВТБ, Kaspersky, "Эвотор", MAER, Unilever, "Перекресток" и многих других.

Презентации участников "День Бренда 2020", видеоинтервью и другие материалы с конференции уже опубликованы на официальном сайте мероприятия и в спецпроекте на портале AdIndex.ru. Полная запись трансляции "День Бренда. What"s next?" доступна на странице AdIndex в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и YouTube.

"День Бренда" - ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это диалог ведущих производителей товаров широкого спроса, рекламодателей, медиа и представителей государственной власти. Конференция организована Ассоциацией производителей фирменных торговых марок "Русбренд" при участии AdIndex, Mediascope и "Национального Рекламного Альянса" (НРА).

Все подробности на официальном сайте конференции.

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