Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
16.10.2020,  
10:53
Текст:  Алексей Иванов

На смену "Хамви": новейший Humvee NXT 360 показали на видео

Производитель семейства бронированных внедорожников HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle или коротко - Humvee) представил новую версию автомобиля, получившую название NXT 360. Презентация состоялась в рамках ежегодной выставки Ассоциации армии США (AUSA), сообщает портал defence-blog.com.

Фото: AlfvanBeem/wikimedia.org
Россия поставила ЦАР десять БРДМ-2

Эта легкая тактическая машина обладает броней класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), а число 360 в названии намекает на то, что автомобиль защищен со всех сторон. Видеокамера с углом обзора в 120 градусов передает информацию на дисплей внутри. Это позволило наглухо забронировать задние двери.

Новый Humvee выпускается в двух модификациях - базовой и ES. Второй вариант оснащается более мощным 6,5-литоровым дизельным двигателем (250 лошадиных сил вместо 205) и шестиступенчатой (а не четырех-) коробкой передач. Максимальная эксплуатационная масса - чуть более семи тонн, предусмотрены варианты компоновки для двух, четырех и шести человек. Также вариант NXT 360 ES имеет удлиненную подвеску для повышения маневренности в труднопроходимой местности.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Китайское издание сравнило Ми-28НМ с американским Apache 13.10.2020
Легкие танки-роботы скоро поступят на испытания в армию США 12.10.2020
видео
Видео: одна из крупнейших бомб Второй мировой взорвалась под водой 15.10.2020
"Мокрую" посадку гигантского самолета ВКС России показали на видео 14.10.2020
разработки
Колесная платформа "Бумеранг" удивит количеством различных модификаций 14.10.2020
Похожий на "Армату" танк и клон Stryker создают в КНДР 12.10.2020