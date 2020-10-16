На смену "Хамви": новейший Humvee NXT 360 показали на видео

Производитель семейства бронированных внедорожников HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle или коротко - Humvee) представил новую версию автомобиля, получившую название NXT 360. Презентация состоялась в рамках ежегодной выставки Ассоциации армии США (AUSA), сообщает портал defence-blog.com.

Эта легкая тактическая машина обладает броней класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), а число 360 в названии намекает на то, что автомобиль защищен со всех сторон. Видеокамера с углом обзора в 120 градусов передает информацию на дисплей внутри. Это позволило наглухо забронировать задние двери.

Новый Humvee выпускается в двух модификациях - базовой и ES. Второй вариант оснащается более мощным 6,5-литоровым дизельным двигателем (250 лошадиных сил вместо 205) и шестиступенчатой (а не четырех-) коробкой передач. Максимальная эксплуатационная масса - чуть более семи тонн, предусмотрены варианты компоновки для двух, четырех и шести человек. Также вариант NXT 360 ES имеет удлиненную подвеску для повышения маневренности в труднопроходимой местности.