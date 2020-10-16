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16 октября 2020 г.

Указ губернатора Нижегородской области от 15 октября 2020 года № 176 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Дата подписания 15 октября 2020 г.
Опубликован 16 октября 2020 г.
Вступает в силу 15 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 3.10 слово "июля" заменить словом "июня".

1.2. Абзац шестой подпункта "а" пункта 4.1 исключить.

1.3. В абзаце четвертом пункта 4.2 слова "по многоканальному номеру телефона 8(800)4444-112" заменить словами "по номерам телефонов: +7 904 062-40-20, 8(831)432-00-06".

1.4. Пункт 4.3 дополнить абзацами следующего содержания:

"лицам, имеющим признаки респираторных заболеваний, защищать органы дыхания масками (повязками, респираторами или др.) во всех случаях нахождения вне мест проживания (пребывания), а в случаях появления острых признаков респираторных заболеваний незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций и соблюдать режим самоизоляции до полного выздоровления;

родителям (опекунам) несовершеннолетних детей, имеющих признаки респираторных заболеваний, обеспечить изоляцию детей по месту их жительства (пребывания).".

1.5. Абзац первый подпункта "а" пункта 5.1 дополнить словами ", обеспечить изоляцию указанных работников и транспортировку к месту жительства (пребывания), при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь".

1.6. Пункт 5.15 дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) не допускать в классы (группы, аудитории) учащихся (обучающихся), имеющих признаки респираторных заболеваний.".

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит обязательному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин



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