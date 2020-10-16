В Прикамье подписано регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики

Новости

В правительстве Сахалинской области произошли кадровые перестановки 09:27
До какого возраста пенсионеры могут заниматься в фитнес-клубе 09:16
Последствия крупной аварии на МКАД устраняли спасатели 08:59
Повторные выборы в парламент Киргизии могут пройти 20 декабря 08:56
Американским авиакомпаниям разрешили летать над Крымом 08:51
В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 08:14
Более 190 тысяч человек посетили "Цифровое деловое пространство" за три года 07:59
Минтруд прогнозирует снижение числа безработных к концу года 07:51
Минпромторг: Российские производители ежедневно выпускают 9 млн масок 07:44
Петр Бирюков: Завершается капремонт 11 московских поликлиник 07:40
Два горняка получили травмы при землетрясении в Кузбассе 07:23
Во Флориде 13 человек пострадали от взрывов на борту судна 06:57
Байден назвал условие своего участия в новых дебатах с Трампом 06:28
Трамп заявил об отсутствии у него крупных долгов перед банками других стран 06:09
Суточный прирост пациентов с COVID-19 на Кипре впервые превысил сотню 05:27
В Британии разработан тест, определяющий риск тяжелого течения COVID-19 05:15
Эксперт перечислил признаки наличия коронавируса в организме 04:56
Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ 04:31
Польша ужесточила введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения 04:10
Россия отправила в Африку 50 тысяч игрушек и 2 тонны сладостей 03:44
Роспотребнадзор: Почти у половины мужчин в России избыточный вес 03:33
Мантуров отметил преимущество снижения курса рубля 03:14
В США зафиксировано рекордное с июля число новых случаев COVID-19 02:56
Пользователи пожаловались на перебои в работе Twitter 02:36
Еще 27 российских детей удалось вернуть на родину из Сирии 02:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
16.10.2020 08:40

В Прикамье подписано регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики

Пермский край и компания "Россети Урал" подписали первое в России регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики.
Фото: Россети Урал - МРСК Пермэнерго Фото: Россети Урал - МРСК Пермэнерго
Фото: Россети Урал - МРСК Пермэнерго

Реализация всех достигнутых договоренностей позволит повысить надежность и качество электроснабжения жителей и промышленных предприятий Прикамья. А новые инвестпроекты компании "Россети Урал" будут способствовать дальнейшему улучшению инвестиционного климата региона.

Подписание стратегического соглашения состоялось в рамках всероссийского семинара-совещания "Тарифное регулирование в 2020 году и задачи органов государственного регулирования на 2021 год". Подписи под документом в присутствии заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и первого заместителя генерального директора - исполнительного директора ПАО "Россети" Андрея Мурова поставили министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев и генеральный директор компании "Россети Урал" Сергей Дрегваль.

- Механизм регуляторного соглашения успешно работает в сфере газоснабжения. Для электроэнергетической отрасли это абсолютно новый и прозрачный механизм формирования тарифов. Считаю, что в данном случае главная заинтересованная сторона - жители Пермского края, поскольку соглашение позволит направлять экономию тарифа "Россети Урал" в регионе на развитие инфраструктуры электроэнергетики. А значит, направлено на повышение надежности электроснабжения населения Прикамья, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Сегодня подписан действительно стратегический для группы компаний "Россети" и Пермского края документ - первое в стране соглашение по долгосрочному тарифному регулированию. "Россети Урал" стали пионером в реализации этого направления. Очень важно, что такая модель ляжет в основу дальнейшего взаимодействия сетевого комплекса с региональными властями во всех субъектах Российской Федерации. Хочу выразить благодарность Федеральной антимонопольной службе и руководству Прикамья. Уверен, что нынешний шаг существенно повысит эффективность совместной работы, - подчеркнул первый заместитель генерального директора - исполнительный директор ПАО "Россети" Андрей Муров.

По регуляторному соглашению стороны берут на себя взаимные обязательства: сетевые компании - развивать инфраструктуру и инвестировать, регион - устанавливать долгосрочные тарифы и индексировать их. В документе отражены ключевые принципы взаимодействия в вопросах порядка и условий регулирования на десятилетний период, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь электроэнергии.

В регуляторном контракте также зафиксированы положения, связанные с выполнением приоритетных инвестиционных проектов развития Пермского края, реализацией проектов программы "Цифровая трансформация-2030", в том числе в части внедрения в регионе систем интеллектуального учета. Экономия, достигнутая электросетевой компанией в рамках регуляторного соглашения, будет сохраняться у компании "Россети Урал" и направляться на развитие электросетевой инфраструктуры Пермского края.

Подготовлено пресс-службой "Россети Урал МРСК Пермэнерго"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы ПФО Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

Интервью Владимира Якушева "Российской газете". Главное
Сбербанк: Мошенники стали звонить россиянам от имени прокуратуры
Американским авиакомпаниям разрешили летать над Крымом
Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ
Эксперт перечислил признаки наличия коронавируса в организме