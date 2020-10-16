В Прикамье подписано регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики

Пермский край и компания "Россети Урал" подписали первое в России регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики.

Реализация всех достигнутых договоренностей позволит повысить надежность и качество электроснабжения жителей и промышленных предприятий Прикамья. А новые инвестпроекты компании "Россети Урал" будут способствовать дальнейшему улучшению инвестиционного климата региона.

Подписание стратегического соглашения состоялось в рамках всероссийского семинара-совещания "Тарифное регулирование в 2020 году и задачи органов государственного регулирования на 2021 год". Подписи под документом в присутствии заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и первого заместителя генерального директора - исполнительного директора ПАО "Россети" Андрея Мурова поставили министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев и генеральный директор компании "Россети Урал" Сергей Дрегваль.

- Механизм регуляторного соглашения успешно работает в сфере газоснабжения. Для электроэнергетической отрасли это абсолютно новый и прозрачный механизм формирования тарифов. Считаю, что в данном случае главная заинтересованная сторона - жители Пермского края, поскольку соглашение позволит направлять экономию тарифа "Россети Урал" в регионе на развитие инфраструктуры электроэнергетики. А значит, направлено на повышение надежности электроснабжения населения Прикамья, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Сегодня подписан действительно стратегический для группы компаний "Россети" и Пермского края документ - первое в стране соглашение по долгосрочному тарифному регулированию. "Россети Урал" стали пионером в реализации этого направления. Очень важно, что такая модель ляжет в основу дальнейшего взаимодействия сетевого комплекса с региональными властями во всех субъектах Российской Федерации. Хочу выразить благодарность Федеральной антимонопольной службе и руководству Прикамья. Уверен, что нынешний шаг существенно повысит эффективность совместной работы, - подчеркнул первый заместитель генерального директора - исполнительный директор ПАО "Россети" Андрей Муров.

По регуляторному соглашению стороны берут на себя взаимные обязательства: сетевые компании - развивать инфраструктуру и инвестировать, регион - устанавливать долгосрочные тарифы и индексировать их. В документе отражены ключевые принципы взаимодействия в вопросах порядка и условий регулирования на десятилетний период, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь электроэнергии.

В регуляторном контракте также зафиксированы положения, связанные с выполнением приоритетных инвестиционных проектов развития Пермского края, реализацией проектов программы "Цифровая трансформация-2030", в том числе в части внедрения в регионе систем интеллектуального учета. Экономия, достигнутая электросетевой компанией в рамках регуляторного соглашения, будет сохраняться у компании "Россети Урал" и направляться на развитие электросетевой инфраструктуры Пермского края.

Подготовлено пресс-службой "Россети Урал МРСК Пермэнерго"