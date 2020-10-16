Каспийская флотилия вышла в море на учения с боевыми стрельбами

Корабли Каспийской флотилии вышли в море для проведения учений с авиацией Южного военно округа. Корветы "Дагестан", "Татарстан", "Углич" и "Великий Устюг" выполнят ряд контрольных артиллерийских и ракетных стрельб по воздушным и морским целям.

Военные маневры проходят в нейтральных водах севернее азербайджанского полуострова Апшерон.

"Проводимые мероприятия в рамках контрольной проверки не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств", - говорится в сообщении Южного военного округа.

Корабельная ударная группа отработает задачи охраны и обороны объектов морской экономической деятельности, а уничтожения условных незаконных вооруженных формирований.

Всего в учениях задействованы шесть кораблей Каспийской флотилии и семь самолетов, а также свыше 400 военнослужащих.