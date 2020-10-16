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16.10.2020,  
09:53
Текст:  Светлана Цыганкова

Россия поставила ЦАР десять БРДМ-2

Фото: AlfvanBeem/wikimedia.org Фото: AlfvanBeem/wikimedia.org
Фото: AlfvanBeem/wikimedia.org

Центральноафриканская республика получила от России 10 бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. В столицу страны их уже доставил тяжелый транспортный самолет ВКС РФ Ан-124 "Руслан".

Фото: Promtur / youtube.com
Новое вооружение может радикально повысить огневую мощь БРДМ-2

Об этом сообщил посол России в ЦАР Владимир Титоренко, пишет РИА Новости. Он добавил, что в аэропорту груз встречали высокопоставленные лица - президент Центральноафриканской республики, министр обороны, начальник генштаба и другие военные.

Еще десять БРДМ-2 прибудут в ЦАР 21 октября. Дипломат Титоренко подчеркнул, что поставка военной техники будет способствовать реализации соглашения о национальном примирении в ЦАР.

Напомним, в прошлом году Россия безвозмездно поставила африканской стране две партии вооружения, включая автоматы Калашникова, гранатометы, снайперские винтовки. Это было сделано с ведома Совета безопасности ООН.

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