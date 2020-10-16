Россияне отказываются от туров в связи с ухудшением ситуации с COVID-19

Россияне стали осенью чаще отказываться от туристических поездок по России из-за увеличения числа выявленных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Бархатный сезон обещал быть как никогда успешным за счет хорошей погоды, но из-за второй волны пандемии коронавируса растет число аннуляций, подчеркивают в союзе.

В итоге, по оценкам РСТ, доходы туротрасли этой осенью снизятся на треть по сравнению с прошлым годом.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что турпоток в летний сезон 2020 года снизился на 30% по сравнению с 2019 годом. Этот показатель она назвала хорошим, так как прогнозировалось падение до 70% .