Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Петербурге, Хачанов - нет

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге с призовым фондом 1,4 млн долларов.

В четвертьфинале российский теннисист встречался с Милошем Раоничем из Канады. Начало матча сложилось для россиянина крайне неудачно: в первом сете он уступил - 1:6. Во втором сете Хачанов сумел навязать борьбу. Дело дошло до тай-брейка, где представитель Канады снова был сильнее - 7:1.

В полуфинале Раонич сыграет с хорватом Борной Чоричем.

Другой россиянин Андрей Рублев в четвертьфинале переиграл британца Кэмерона Норри - 6:2, 6:1. За путевку в финал он поспорит с Денисом Шаповаловым из Канады.