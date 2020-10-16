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16.10.2020 21:20
Рубрика: Спорт

Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Петербурге, Хачанов - нет

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге с призовым фондом 1,4 млн долларов.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В четвертьфинале российский теннисист встречался с Милошем Раоничем из Канады. Начало матча сложилось для россиянина крайне неудачно: в первом сете он уступил - 1:6. Во втором сете Хачанов сумел навязать борьбу. Дело дошло до тай-брейка, где представитель Канады снова был сильнее - 7:1.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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В полуфинале Раонич сыграет с хорватом Борной Чоричем.

Другой россиянин Андрей Рублев в четвертьфинале переиграл британца Кэмерона Норри - 6:2, 6:1. За путевку в финал он поспорит с Денисом Шаповаловым из Канады.

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