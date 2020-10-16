Постановляю:

1. Внести изменения в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19, от 03.04.2020 № 22, от 06.04.2020 № 23, от 10.04.2020 № 25, от 14.04.2020 № 26, от 16.04.2020 № 27, от 21.04.2020 № 31, от 24.04.2020 № 32, от 29.04.2020 № 34, от 05.05.2020 № 38, от 08.05.2020 № 41, от 08.05.2020 № 42, от 18.05.2020 № 47, от 20.05.2020 № 48, от 22.05.2020 № 53, от 25.05.2020 № 54, от 05.06.2020 № 58, от 09.06.2020 № 61, от 19.06.2020 № 63, от 26.06.2020 № 69, от 02.07.2020 № 70, от 17.07.2020 № 77, от 23.07.2020 № 79, от 30.07.2020 № 81, от 21.08.2020 № 86, от 14.09.2020 № 96, от 18.09.2020 № 98, от 01.10.2020 № 99, от 05.10.2020 № 100, изложив текст указа в следующей редакции:

"В связи с угрозой распространения на территории Сахалинской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Сахалинской области от 13.06.2007 № 50-ЗО "О защите населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, от 17.05.2020 № 65-00-01/04-3236-2020, в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в Сахалинской области постановляю:

1. Ввести с 18 марта 2020 года на территории Сахалинской области режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Установить, что проведение на территории Сахалинской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях допускается с численностью до 50 человек при условии обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования согласно подпункту 4.4 настоящего указа и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Вне помещений, в большепролетных сооружениях ангарного типа (площадью более 1500 кв. м) и в больших залах (площадью более 700 кв. м) допускается без ограничений по численности при условии обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования согласно подпункту 4.4 настоящего указа и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

3. Временно ограничить на территории Сахалинской области на период с 26 мая по 16 ноября 2020 года порядок работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Разрешить функционирование указанных объектов с расстановкой столов на расстоянии не менее 1,5 метра или установкой между столами перегородок. Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

4. Обязать:

4.1. Граждан, прибывших на территорию Сахалинской области, при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

4.2. Граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в общественных местах, в том числе на объектах розничной и оптовой торговли, в организациях, оказывающих услуги и выполняющих работы, в общественном транспорте, аптеках, медицинских организациях.

4.3. Граждан уведомлять работодателя о получении предписания должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части изоляции и медицинского наблюдения в течение суток с момента получения.

4.4. Органы власти, организации и индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), из расчета дистанции не менее 1,5 метра.

4.5. Организации и индивидуальных предпринимателей обеспечить при осуществлении деятельности:

1) соблюдение в зданиях, сооружениях (помещениях в них), на прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, требований, установленных настоящим указом (в том числе в части соблюдения социального дистанцирования, использования средств индивидуальной защиты и дезинфекции) и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV);

2) принятие решений об установлении численности работников (физических лиц - исполнителей по гражданско-правовым договорам):

- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

5. Министерству социальной защиты Сахалинской области обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию 8-800-201-00-99.

6. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области:

6.1. создать условия для соблюдения работниками рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), подготовленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10 марта 2020 года, размещенных на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в сети Интернет (http://rospotrebnadzor.ru/);

6.2. обеспечить соблюдение дезинфекционного режима при проведении клининговых мероприятий по обработке помещений, обеззараживания воздуха;

6.3. оказывать работникам содействие в соблюдении предписаний должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания) и медицинского наблюдения;

6.4. при поступлении запроса управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

6.5. не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, в отношении которых выданы предписания должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в части соблюдения изоляции;

6.6. в срок не менее чем за 7 дней до прибытия работников на территорию Сахалинской области уведомлять в письменном виде агентство по труду и занятости населения Сахалинской области (через Центры занятости населения Сахалинской области на территории соответствующих муниципальных образований) о прибывающих работниках (дата и номер рейса, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер мобильного телефона работника в федеральном формате), сведениях о работе (наименование работодателя, ИНН, место работы на территории Сахалинской области с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения, телефон работодателя, номер (при наличии) и дата заключения трудового договора) по форме, размещенной на официальном сайте агентства по труду и занятости населения Сахалинской области tzn.sakhalin.gov.ru.

7. Рекомендовать гражданам:

7.1. ограничить посещение ночных клубов (дискотек), караоке-баров и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров;

7.2. соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

7.3. воздержаться от поездок за пределы территории Сахалинской области, ограничить перемещение несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются, за пределы территорий населенных пунктов, являющихся местом их проживания;

7.4. старше 65 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания (сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), на период с 19 октября 2020 года по 01 ноября 2020 года, с 02 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания).

8. Министерству здравоохранения Сахалинской области:

8.1. организовать выполнение необходимых мероприятий по поддержанию в полной готовности медицинских организаций государственной системы здравоохранения Сахалинской области (далее - медицинские организации), в том числе обеспечению их необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским и инженерным имуществом;

8.2. принять меры по:

- обеспечению готовности медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме больным с респираторными симптомами, по отбору биологического материала от больных внебольничными пневмониями и ОРВИ для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

- активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

- формированию в медицинских организациях необходимого запаса медицинских масок (не менее чем на три месяца), в том числе обеспечению больных с респираторными симптомами необходимым количеством медицинских масок;

8.3. осуществлять мониторинг распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Сахалинской области;

8.4. обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в подпункте 4.1 настоящего указа;

8.5. обеспечить работу "горячей линии" по телефону 1-300 (добавочный 8) в целях информирования граждан по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

8.6. организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет.

9. Органам власти, осуществляющим функции и полномочия учредителей:

9.1. образовательных организаций, обеспечить принятие в установленном порядке решений по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

9.2. физкультурно-спортивных учреждений Сахалинской области, обеспечить принятие в установленном порядке решений об осуществлении тренировочного процесса при обязательном условии выполнения рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24);

9.3. многофункциональных центров, обеспечить прием запросов на оказание государственных и муниципальных услуг исключительно по предварительной записи, произведенной посредством Портала государственных и муниципальных услуг Сахалинской области (uslugi.admsakhalin.ru) либо через центр телефонного обслуживания по телефону 8(800) 222-61-80;

9.4. учреждений социального обслуживания, обеспечить принятие в установленном порядке решений по оказанию ими срочных социальных услуг до особого распоряжения.

10. Министерству образования Сахалинской области на время реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и (или) реализации основных образовательных программ среднего общего образования в очной форме для обучающихся выпускных 11-х классов организовать с 06 апреля 2020 года предоставление продуктовых наборов (пайков) отдельным категориям обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием в государственных и муниципальных образовательных организациях в соответствии с пунктами 1 и 1 -3 статьи 10 Закона Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области".

11. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области, начальникам подчиненных ему территориальных подразделений МВД России по Сахалинской области на районном уровне в пределах предоставленных полномочий:

11.1. совместно с работниками министерства здравоохранения Сахалинской области и сформированными медицинскими бригадами медицинских организаций осуществлять контроль за соблюдением предписаний лицами, в отношении которых должностным лицом органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, вынесено предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

11.2. организовать направление (при необходимости) сотрудников территориальных подразделений к работе медицинских бригад медицинских организаций.

12. Рекомендовать управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области:

12.1. при необходимости рассматривать вопросы о введении (снятии) ограничительных мероприятий;

12.3. в кратчайшие сроки информировать министерство здравоохранения Сахалинской области при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).

13. Руководителям транспортных предприятий различных форм собственности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора:

13.1. обеспечить дезинфекцию пассажирских транспортных средств;

13.2. не осуществлять перевозку пассажиров при отсутствии средств защиты органов дыхания (масок).

14. Рекомендовать судовладельцам, морские транспортные средства которых посещали страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, а также контактировавшим с судами из этих стран в условиях промысла, при заходе в порты Сахалинской области оставлять суда на карантине на 14 дней с даты последнего контакта с иностранными гражданами.

15. Органам местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области:

15.1. ограничить выезд организованных групп детей и взрослых в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);

15.2. до 24 апреля 2020 года создать механизированные бригады с привлечением коммунальных служб для очистки загрязненных мусором территорий, санитарной обработки поверхностей в общественных местах и поверхностей, к которым прикасаются люди, в том числе детских, спортивных площадок, остановочных пунктов, скамеек (лавок);

16. Управляющим компаниям обеспечить организацию работ по санитарной обработке поверхностей в местах общего пользования многоквартирных домов.

17. Министерству жилищно-коммунального хозяйства обеспечить принятие в установленном порядке решений об освобождении граждан, зарегистрированных на территории Сахалинской области, уволенных и признанных безработными после 26 марта 2020 года (за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия), являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за период с 01.04.2020 по 01.06.2020.

18. Департаменту информационной политики Правительства Сахалинской области обеспечить информирование населения Сахалинской области через средства массовой информации о работе и контактах "горячей линии".

19. Рекомендовать управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Сахалинской области обеспечить общественный порядок и безопасность работы медицинских организаций.

20. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сахалинской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по ее ликвидации необходимые силы и средства Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

21. Агентству по труду и занятости населения Сахалинской области организовать сбор, анализ уведомлений, указанных в подпункте 6.6 настоящего указа, взаимодействие с работодателями и представление информации в министерство здравоохранения Сахалинской области не менее чем за 1 сутки до прибытия рейса.

22. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

23. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства Сахалинской области А.В.Белика.".

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







