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16 октября 2020 г.

Постановление правительства Саратовской области от 16 октября 2020 года № 850-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании предписания Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 15 октября 2020 года № 67 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, дополнив пункт 1.7 абзацем следующего содержания:

"ограничение работы предприятий общественного питания во времени с 8 утра до 21 часа местного времени.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 16 октября 2020 года.

Исполняющий обязанности вице-губернатора Саратовской области - Председателя Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



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