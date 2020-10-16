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Спин-офф "Мистера Мерседеса" про Холли Гибни продлен на второй сезон

Новости
    16.10.2020, 15:24
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ HBO Фото: youtube.com/ HBO
Фото: youtube.com/ HBO

Мир сериалов до такой степени стал странен и практически непредсказуем, особенно сейчас, что, например, мистический триллер канала HBO "Чужак" (The Outsider) зачем-то получит второй сезон.

Фото: kinopoisk.ru
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В этом публику лично заверил автор литературной базы шоу Стивен Кинг, передает IndieWire. Сценарий сезона уже готов и, по словам "короля ужасов", он крайне хорош - "жуткий и паранормальный".

При этом стоит напомнить, что словам Кинга давно уже особой веры нет, ведь это всё ещё тот же самый человек, который проклял "Сияние" Кубрика, но похвалил безнадежный сериал по своему "Туману".

Подробности не разглашаются. По всей видимости, шоу будет двигаться каким-то совсем уж своим эксклюзивным курсом, так как стартовый сезон полностью исчерпал потенциал оригинального романа.

Когда начнется производство, пока не очень понятно - по причине пандемии.

The Outsider  - первая книга подцикла "Холли Гибни", входящего в цикл "Билл Ходжес и Холли Гибни", стартовавший романом "Мистер Мерседес". При этом в сериале Холли стала черной.

Второе произведение подцикла, входящее в состоящий из четырех повестей сборник If It Bleeds, вышло в этом году. В нём Гибни, расследуя взрыв в американской школе, обращает проницательное внимание на подозрительного телеведущего.

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