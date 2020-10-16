США хотят разместить "Морских волков" на подземной базе в Норвегии

Расположенная в 350 километрах от границы России норвежская подземная база подводных лодок Олавсверн вновь может принять атомные подводные лодки США. Пентагон планирует размещать там многоцелевые субмарины типа Seawolf - "Морской волк".

"Использование базы позволило бы американской ударной подводной лодке быстро выйти в море в случае возникновения чрезвычайной ситуации", - сообщает Popular Mechanics.

В данный момент подземная база Олавсверн находится в частной собственности, несколько лет назад там размещались российские научно-исследовательские суда "Академик Немчинов" и "Академик Шатский".

Строительство военно-морской базы около города Тромсе, у места слияния фьордов Рамфьорден и Баллс-фьорд, началось в 1963 году. Под скальным массовом высотой около 300 метров был построен подземный город с мастерскими, казармами, нефтехранилищем, складами и причалами для обслуживания и ремонта подводных лодок. Общая площадь подземных помещений превысила 25 тысяч квадратных метров, а зданий - 13 500 квадратных метров. Стоимость работ составила 400 миллионов долларов.

В годы холодной войны в Олавсверн базировались американские и английские субмарины для наблюдения за кораблями и подлодками Северного флота СССР. Однако в 2002 году база была закрыта, а в 2011 году продана частной компании за 4,4 миллиона евро.

Новые владельцы превратили ранее секретную подземную базу в объект для поддержки нефтяной разведки в Баренцевом и Норвежском морях. Якорные стоянки стали сдаваться в аренду всем желающим, в том числе российским исследовательским судам.