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16.10.2020,  
15:55
Текст:  Алексей Брусилов

Турция передала Казахстану на испытания бронемашину Arma

Четырехосная колесная бронированная машина Arma турецкого производства в настоящее время проходит испытания в Казахстане. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства данного государства.
Фото: Министерство обороны Казахстана Фото: Министерство обороны Казахстана
Фото: Министерство обороны Казахстана

В марте текущего года ее возможности уже были проверены на одном из полигонов в Карагандинской области. Бронетранспортер преодолевал препятствия, демонстрировал проходимость по снегу глубиной до 65 см.

Также в различное время суток тестировалось находящееся на борту вооружение. Как заявляет изготовитель, компания Otokar, на эту платформу возможна установка разнообразных боевых модулей, в том числе со 105-мм орудиями.

Кроме машин для доставки пехоты и огневой поддержки могут быть изготовлены разведывательные, командно-штабные, санитарные, инженерные и другие варианты.

Известно, что масса Arma доходит до 24 тонн. Она способна вмещать 12 военнослужащих.

Отчается, что у нее хорошая подвижность и, несмотря значительный вес, она сохранила возможности преодоления вплавь водных преград. Уровень защиты, в том числе от мин, соответствует стандартам НАТО.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Турецкий изготовитель готов предоставить на безвозмездной основе один экземпляр для эксплуатации в войсках в опытном порядке.

Ранее вооруженные силы Казахстана уже закупили в Турции небольшое количество бронеавтомобилей Cobra, находящихся на вооружении одного из десантно-штурмовых соединений.

Кроме того, оборонно-промышленным комплексом страны освоено производство минозащищенных броневиков южноафриканской разработки "Арлан", а также БТР "Барыс" с колесной формулой 6х6 и 8х8.

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