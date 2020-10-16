Указ губернатора Владимирской области от 16 октября 2020 года № 289 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:
1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменения, дополнив пункт 5 подпунктами 5.2 - 5.4 следующего содержания:
"5.2. Предоставление услуг общественного питания, в том числе с одновременным предоставлением услуг по организации и проведению развлекательных мероприятий, с очным присутствием граждан с 23 часов 00 минут до 08 часов 00 минут в помещениях зданий, строений, сооружений.
5.3. Курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания.
5.4. Посещение гражданами с 23 часов 00 минут до 08 часов 00 минут помещений, в которых в указанные часы оказываются услуги общественного питания, в том числе услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий.".
2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области В.В.Сипягин
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