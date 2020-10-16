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16 октября 2020 г.

Постановление правительства Вологодской области от 16 октября 2020 года № 1225 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

1.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Департаменту образования области (Е.О. Рябова):

обеспечить организацию образовательной деятельности в подведомственных общеобразовательных организациях области, подведомственных образовательных организациях дополнительного образования области, с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

обеспечить установление каникул с 19 октября 2020 года по 4 ноября 2020 года для обучающихся подведомственных общеобразовательных организаций области, за исключением КОУ ВО "Вечерняя (сменная) школа № 1", КОУ ВО "Вечерняя (сменная) школа № 2", БОУ ВО "Специальное учебно-воспитательное учреждение (закрытого типа);

обеспечить в подведомственных образовательных организациях, за исключением АОУ ДО ВО "Детский оздоровительно-образовательный центр "Лесная сказка", реализацию дополнительных общеобразовательных программ (за исключением дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности, а также индивидуальных занятий) с применением дистанционных образовательных технологий с 19 октября 2020 года по 4 ноября 2020 года.".

1.2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов:

обеспечить организацию образовательной деятельности в подведомственных общеобразовательных организациях, подведомственных образовательных организациях дополнительного образования с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

обеспечить установление каникул с 19 октября 2020 года по 4 ноября 2020 года для обучающихся подведомственных общеобразовательных организаций;

обеспечить в подведомственных организациях реализацию дополнительных общеобразовательных программ (за исключением дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности, а также индивидуальных занятий) с применением дистанционных образовательных технологий с 19 октября 2020 года по 4 ноября 2020 года.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников



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