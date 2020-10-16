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16 октября 2020 г.

Постановление губернатора Забайкальского края от 16 октября 2020 года № 135 "О внесении изменения в пункт 1 постановления Губернатора Забайкальского края от 26 июня 2020 года № 79 "О действии режима самоизоляции лиц в возрасте 65 лет и старше"

Дата подписания 16 октября 2020 г.
Опубликован 16 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Забайкальского края от 26 июня 2020 года № 79 "О действии режима самоизоляции лиц в возрасте 65 лет и старше"

В целях оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше постановляю:

Внести в пункт 1 постановления Губернатора Забайкальского края от 26 июня 2020 года № 79 "О действии режима самоизоляции лиц в возрасте 65 лет и старше" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 24 июля 2020 года № 97, от 21 августа 2020 года № 115) изменение, дополнив его словами ", с 19 октября по 1 ноября 2020 года включительно, с 2 по 15 ноября 2020 года включительно, с 16 по 29 ноября 2020 года включительно".

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.И.Кефер



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