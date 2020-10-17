"Химки" в баскетбольной Евролиге: подвиг по расписанию

В четвертом туре регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги ЦСКА на своей площадке уступил немецкой "Альбе" - 88:93, обескровленные под корень "Химки" на выезде в испанской Витории уступили "Басконии" - 60:77, "Зенит" не сыграл гостевую встречу с "Валенсией" (Испания), питерцам засчитано техническое поражение.

В Евролиге с участием 18 команд сейчас единолично лидирует литовский "Жальгирис" (4 победы - 0 поражений), за ним с показателем 3-1 идут испанские "Барселона", "Баскония", "Валенсия", греческий "Олимпиакос", германская "Бавария" и "Милан" (Италия), но цифры в таблице анализировать и делать на этом какие-то выводы пока просто бессмысленно.

Нынешняя табель о рангах говори не о классе участников, а о том, где какие коронавирусные проблемы и где суровее ограничительные меры местных властей. Самое важное, что чемпионат Евролиги худо-бедно вообще проходит без особых белях пятен в календаре. Например, в сегодняшнем туре мужской российской волейбольной Суперлиги будут проведены три матча из семи запланированных. Масса команд - банально на карантине. И так во многих видах спорта.

Дружное и совсем нехарактерное для обычной, допандемической жизни присутствие ЦСКА, "Химок", "Зенита" в нижней половине таблицы из этого же разряда. Возможно, ближе ко втором кругу все постепенно наладится, хотя никто не исключает, что турнир, как и в прошлом сезоне, будет прерван досрочно. Пока важны лишь детали и обстоятельства каждого конкретного матча.

У "Химок" командный лазарет переполнен дальше некуда, а подмосковный клуб при этом умудряется выступать, играя дома и за границей. Такое впечатление, что коллектив главного тренера Римаса Куртинайтиса получит техническое поражение лишь тогда, когда к стартовому свистку судьи на площадке в рядах химчан окажется меньше определенного правилами минимума - пяти баскетболистов, будь то хоть дублеры из третьей команды клубной системы. Вчетвером начинать игру просто нельзя. А игра прекратится досрочно, когда под грузом фолов и новых травм у "Химок" не наберется и двух парней. Одному в баскетбол играть - нельзя, двоим - можно.

Теоретически и "Зенит" мог избежать технических поражений. В этом клубе политика немного другая. Более прагматичная, "по-европейски". "Химки" героически безрассудны, и прекрасны в этом качестве. Подвиги немногочисленных оставшихся в строю игроков совершаются уже не спонтанно в бойцовском порыве, а буднично и просто по расписанию.

Фото: EPA-EFE/David Aguilar

На матч в Витории химчане заявили 10 игроков вместо максимума в 12. Но из этой десятки Владислав Шарапов, уже наделавший шуму Владислав Одиноков и Иван Евстигнеев - представители третьей команды клубной системы, Дайрис Бертанс только-только после травмы, Сергею Моне 37 лет, у Егора Вяльцева нога недолечена. А здоровее всех прошедший через горнило НБА Йонас Жеребко. Швед (не путь с нашим Алексеем Шведом, который восстанавливается после травмы) он только по паспорту и гражданству, фамилия у Йонаса, происхождение и характер совсем не скандинавские. Ясное дело, что это игрок славянских корней.

Всяческие напасти и форс-мажор у "Химок" тоже по расписанию, куда уж без них. На разминке перед матчем с "Басконией" потянул спину и уселся до сирены на скамью запасных "железный" Моня. "Усталость металла" - специфический термин из физики твердых тел тоже про Сергея. По ходу встречи стал снова прихрамывать Сергей Карасев.

При всем этом ужасном наборе ударов судьбы "Химки" каким-то совершенно непостижимым и удивительным образом умудрились выиграть первую половину выездной встречи против одной из самых стабильных в целом команд континента - 36:35. Хотя еще за три минуты до сирены на большой перерыв у гостей было "минус 7". Понятно было уже перед отдыхом, что "пятью с половиной" баскетболистами подмосковному клубу матч не вытянуть, однако интрига во встрече окончательно умерла лишь в заключительной четверти.

У проигравших двузначное количество очков набрали Вячеслав Зайцев (17), Девин Буккер (16), Йонас Жеребко (12). При этом Зайцев слегка отдохнул лишь 32 секунды из 40 минут чистого времени, а Жеребко и вовсе не мига не наблюдал за матчем за границей площадки - он абсолютно все четыре полных 10-минутных периода был в игре.

В теперь уже будничном, рабочем расписании подвигов БК "Химки" две ближайшие даты - 19 и 23 октября. Это игра Единой лиги в Химках с казахстанской "Астаной" и встреча Евролиги на второй своей площадке в Мытищах против израильского "Маккаби" (Тель-Авив). В календарях турниров тайм-ауты, календарные "окна" для зализывания ран не предусмотрены.

Из послематчевого комментария главного тренера химчан Римаса Куртинайтиса понятно почти все. Не ясно только одно - где же предел желания выйти на площадку и просто играть, когда у тебя в составе, в партнерах нет почти никого.

- Сложно всемером играть в матче Евролиги, тем более после нескольких перелетов. Некоторые команды не проводили матчей на неделе, я имею в виду "Зенит" и "Басконию". Понятно, что, отыграв 30 минут, мы устаем, и результат такой, какой есть, - констатировал Куртинайтис. - Пару дней назад мы выходили на площадку против мадридского "Реала", где играли всемером, вот и снова пришлось выступать всемером….

Жеребко и Зайцев были задействованы на 100 процентов. Что я могу сказать ребятам: "Спасибо!", а ведь мы получили "минус 17". Результат не радует, но мы должны играть, иначе Евролига может остановиться. Есть проблема, а есть правила, они должны быть одинаковыми для всех. Мы бились всемером, некоторые команды не играли день назад. Ничего не имею против "Басконии", что мы могли им противопоставить? "Химки" сделали 21 потерю, я посадил травмированных на скамейку, зная, что они не сыграют. Это чисто для красивой картинки и видимости полной команды. У нас потерь - больше половины состава, 0-4 в таблице, и в то же время я рад, что Евролига стартовала и проходит. Мы играем в баскетбол! Это куда лучше, чем досрочное завершение предыдущего сезона.