Лидер "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал о домогательствах продюсера

44-летний российский музыкант и бизнесмен Сергей Жуков, фронтмен предельно популярного на стыке нулевых коллектива "Руки вверх!", признался, что в юности подвергся гомосексуальным домогательствам со стороны продюсера. Имя которого не обозначил.

Откровения артиста прозвучали в шоу "Ночной дожор" на YouTube-канале "Ежедневный Premier".

По словам Жукова, инцидент имел место на заре карьеры, когда его группе требовалась "раскрутка". Продюсер, порекомендованный Сергею как человек, "который всем помогает, засовывает всех на телевидение", пригласил музыкантов к себе домой в первом часу ночи и, встретив будущих звезд в халате на голое тело, без лишних экивоков позвал "в постельку".

Причем, по словам певца, далее они зашли в квартиру, но как ситуация развернулась далее, уточнять не стал.

Напомним, в 1997-м у группы вышел дебютный альбом, за которым последовала вселенская слава, включающая многочисленные награды и премии.

До Жукова на гомосексуальные домогательства на другом YouTube-шоу пожаловался некогда популярный российский певец Сергей Чумаков, подчеркнув, что это было его первое соприкосновение с отечественным шоу-бизнесом.