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17.10.2020,  
18:23
Текст:  Светлана Цыганкова

Новое поколение глубоководных спасательных аппаратов создадут в России

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Для Военно-морского флота России создадут новое поколение глубоководных спасательных аппаратов.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов, сообщает группа информационного обеспечения ВМФ. Программа по ремонту и модернизации аппаратов рассчитана на десять лет. Одновременно разработчики будут создавать глубоководные спасательные аппараты нового поколения.

Адмирал Евменов отметил, что 16 октября на Канонерском судостроительном заводе в Петербурге отремонтировали и модернизировали спасательный глубоководный аппарат "АС-28" типа "Приз". Он уже прошел испытания и отправится служить на Черноморский флот.

На этом же заводе модернизируют аппарат "АС-36" "Бестер", который приписан к Северному флоту. На нем ведутся работы по обновлению систем позиционирования, гидроакустического поиска и телевизионного контроля, а также жизнеобеспечения. Работы должны завершиться в 2021 году.

За последние шесть лет для ВМФ РФ модернизировали и отремонтировали шесть спасательных глубоководных аппаратов. И эта работа продолжается.

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