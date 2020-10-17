Рублев вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Первый полуфинал турнира АТР в городе на Неве привлек к себе повышенное внимание, поскольку в нем играл последний из россиян Андрей Рублев. Его соперником стал канадец Денис Шаповалов.

В первом сете встречи удача оказалась на стороне Шаповалова, который выиграл - 6:4. Но Рублев сумел сделать правильные выводы и во второй партии переломил ход поединка - 6:3.

Ключевым моментом матча стала перепалка Шаповалова с одним из зрителей в начале решающего сета. Канадец излишне эмоционально отреагировал на поведение кого-то из зала, едва не отказавшись от продолжения борьбы.

Результат этого инцидента вскоре сказался. Рублев сумел выиграть заключительный сет - 6:4.

В финале россиянину будет противостоять победитель матча между канадцем Милошем Раоничем и хорватом Борной Чоричем .