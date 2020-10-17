Умер бывший бас-гитарист AC/DC Пол Мэттерс

Бас-гитарист одного из первых составов австралийской группы AC/DC Пол Мэттерс, игравший в коллективе в 1975 году, скончался 14 октября.

Об этом сообщает BlabberMounth со ссылкой на подтверждения от друга Мэттерса, а так же биографа AC/DC Джесси Финка. Причина смерти музыканта не названа.

Мэттерс, до того выступавший в составе ВИА Armageddon, присоединился к группе после записи дебютного альбома "ДиСи" High Voltage, но уже через несколько недель был изгнан Боном Скоттом и заменен на Марка Эванса.

Как гласят исторические инкунабулы, Пол был уволен из-за того, что не соответствовал музыкальным ценностям, постулируемым братьями Янг, имел собственное мнение, играл только то и так, как ему самому нравилось, да и к тому же был излишне миловиден. Словом, "вообще не подходил".

Далее Мэттерс, бывший не особо многословным по части своего сотрудничества с AC/DC и живший затворником, дал Финку, автору книги Bon: The Last Highway, единственное интервью, в котором признался, что действительно был "немного ленив и капризен", но и братья Янг проявили себя не с лучшей стороны, просто не платив парню денег. В результате он крайне бедствовал и просто не мог купить себе одежду и даже еду.

Пол выступал с группой в турне по Австралии в поддержку дебютной пластинки, но в студии ни разу не записывался. А уйдя из AC/DC вскоре продал свою бас-гитару и завязал с музыкой с концами.