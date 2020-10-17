В США сняли загадочный летательный аппарат

В интернете появился снимок необычного летательного аппарата.

Found this at Lockheed Martin SkunkWorks on googlemaps a few mins ago. Any idea what it is? @ValerieInsinna @Aviation_Intel pic.twitter.com/jHohrFzXXZ — Martin Campbell (@mart__land) October 15, 2020

Фото выложил в Twitter пользователь Martin Campbell.

Благодаря Google Maps, этот объект удалось зафиксировать на территории одного из отделений американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которое занимается секретными разработками и известно под обозначением Skunk Works.

"Есть идеи, что это такое?", - интересуется пользователь, обнародовавший изображение таинственной машины.

По мнению редактора отдела The War Zone издания The Drive, ответившего на вопрос пользователя, "засветившимся" аппаратом может быть многоцелевой боевой беспилотник Х-47А.