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17.10.2020,  
19:12
Текст:  Михаил Русин

В США сняли загадочный летательный аппарат

В интернете появился снимок необычного летательного аппарата.

Фото выложил в Twitter пользователь Martin Campbell.

Фото: Bell / youtube.com
Сборка первого скоростного вертолета-разведчика началась в США

Благодаря Google Maps, этот объект удалось зафиксировать на территории одного из отделений американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которое занимается секретными разработками и известно под обозначением Skunk Works.

"Есть идеи, что это такое?", - интересуется пользователь, обнародовавший изображение таинственной машины.

По мнению редактора отдела The War Zone издания The Drive, ответившего на вопрос пользователя, "засветившимся" аппаратом может быть многоцелевой боевой беспилотник Х-47А.

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