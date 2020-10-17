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Вышел трейлер "Деревенской элегии" с Эми Адамс и Гленн Клоуз

Новости
    17.10.2020, 11:00
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На YouTube-канале сервиса Netflix представлен трейлер основанной на реальных событиях надрывной драмы "Деревенская элегия" (Hillbilly Elegy) от дважды лауреата премии "Оскар" Рона Ховарда ("Игры разума").

Фото: youtube.com/ Кинокомпания ВОЛЬГА
Вышел русский трейлер сказки с черным Питером Пэном и Анджелиной Джоли

В главных женских ролях - дважды лауреат премии "Золотой глобус" Эми Адамс и трижды лауреат "Золотого глобуса" Гленн Клоуз, соответственно мама и бабушка Джей Ди Вэнса (его играет Габриел Бассо из "Большой буквы "Р").

Джей Ди - бывший морской пехотинец, а ныне студент юридического факультета Йельского университета, который в канун получения работы мечты вынужден вернуться в свой недружелюбный дом в Огайо и попытаться разрешить давний семейный кризис.

В основе сценария - книга Вэнса, ставшая бестселлером №1 по версии New York Times.

Релиз - 24 ноября.

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