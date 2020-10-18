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18 октября 2020 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 16 октября 2020 года № 606-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11.2 следующего содержания:

"11.2. Министерству образования и науки Республики Алтай согласовать внесение изменений в календарные учебные графики в части установления каникул:

для 1-9 классов с 26 октября по 8 ноября 2020 года;

для 10-11 классов с 29 октября по 8 ноября 2020 года.";

2) дополнить пунктом 11.3 следующего содержания:

"11.3. Министерству цифрового развития Республики Алтай с 17 октября до особого распоряжения организовать предоставление подведомственными ему государственными учреждениями Республики Алтай государственных и муниципальных услуг исключительно по предварительной записи.";

3) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:

"12.1. Органам местного самоуправления муниципальных образований "Город Горно-Алтайск", "Майминский район", "Шебалинский район", "Онгудайский район", "Кош-Агачский район", "Усть-Коксинский район", "Улаганский район" согласовать внесение изменений в календарные учебные графики в части установления каникул:

для 1-9 классов с 26 октября по 8 ноября 2020 года;

для 10-11 классов с 29 октября по 8 ноября 2020 года.";

4) абзац второй пункта 14.1.2 дополнить словами "(при условии начала работы не ранее 8 часов и окончания работы не позднее 22 часов)".

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу 17 октября 2020 года.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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