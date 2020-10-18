Количество военнослужащих с коронавирусом превысило 1 900 человек

Минобороны РФ сообщило последние данные о военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией. На вечер 18 октября таких в армии и на флоте 12 670 человек. Эти сведения опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте министерства.

Только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 38 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта, 46 370 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако в Минобороны РФ в последние недели фиксируют рост заболевших коронавирусом. На сегодняшний день 1 906 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 1 285 пациентов лежат в военных госпиталях. Одиннадцать изолированы по месту службы. Семнадцать находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 593 человека лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - один. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у восемнадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали 8 360 заболевшим, 1 790 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.