Одно из решающих сражений Русско-турецкой войны 1806-1812 годов состоялось 14 октября 1811 года и вошло в учебники военной стратегии. Речь о битве при Рущуке, в ходе которой один удачный маневр лишил турок половины армии и, по сути, предрешил исход всей войны.

В марте 1811 года над Россией нависла угроза нападения войск Наполеона, поэтому царское правительство было крайне заинтересовано в быстрой победе над Османской империей, чтобы не вести военные действия на два фронта. Командующим Дунайской армией назначили Михаила Кутузова. Вверенные ему войска насчитывали 45 тысяч человек, при том большая часть их была рассредоточена вдоль границы, а противостояла им грозная армия великого визиря Ахмет-паши численностью около 60 тысяч солдат.

Прибыв в крепость Рущук, Кутузов принял бой с наступающими на укрепления турецкими войсками и со своей 15-тысячной армией при небольшом преимуществе в артиллерии отразил атаку. Турки потеряли около пяти тысяч солдат, русские войска - 500.

Ахмет-паша был вынужден отступить. Турки окопались и разбили лагерь неподалеку, ожидая, что русские пойдут в наступление, но просчитались. У Кутузова не было планов идти в лобовую на превосходящие силы противника, и он решил не рисковать людьми.

Вместо продвижения в сторону турков, русская армия переправилась через Дунай на левый берег. Командование противника расценило это как нерешительность и сделало ложный вывод о слабости русских - турки приняли решение переправиться вслед за войсками Кутузова и нанести решающий удар.

К середине сентября на левый берег Дуная переправились около 36 тысяч турецких солдат, вторая половина оставалась с парадной ставкой великого визиря на противоположной стороне реки. План Кутузова оказался простым, дерзким и гениальным. 13 октября обратно на правый берег тайно переправился отряд генерала Маркова, насчитывающий 7,5 тысяч человек, треть из которых составляла кавалерия. Рано утром 14 октября отряд Маркова внезапно ударил по ничего не ожидающей 30-тысячной армии турков, а Кутузов на противоположном берегу атаковал вторую половину османских сил с фронта.

Итогом операции стал полный разгром лагеря турок на правом берегу. Противник потерял убитыми около 20 тысяч солдат, остальные либо разбежались, либо попали в плен. При этом потери отряда Маркова составили лишь 9 человек убитыми и 400 ранеными. Также русским достался и сам лагерь с провизией и припасами. Завладев лагерем, Марков открыл артиллерийский огонь по частям турок на левом берегу Дуная, а вскоре к обстрелу присоединились 14 русских судов.

Под Рущуком Османская империя потеряла свои самые отборные войска. Благодаря этой победе Кутузова за месяц до вторжения Наполеона был заключен выгодный Бухарестский мир. Россия могла больше не опасаться войны на два фронта.