В Москве на "Воскресных Хохловских стояниях" выступят в защиту старинного района

Здесь, между Хохловским и Колпачным переулками, планируется стройка массивного бизнес-центра и фудкорта.

В пресс-релизе движения "Архнадзор" отмечается, что снос угрожает, в частности, зданию Института международного рабочего движения и так называемому "шато", постройке мастера московского модерна Виктора Величкина.

Организаторы проекта "Воскресные Хохловские стояния" требуют остановить попытку застройки Хохловки. Они отмечают, что здание Института по закону защищено от сноса как объект историко-градостроительной среды, находящийся в охранной зоне объектов культурного наследия. Его исправное техническое состояние подтверждается, в том числе, официальным заключением Мосгосэкспертизы.

Остальные приговоренные здания ("шато" и другая хозяйственная постройка) находятся на территории памятника федерального значения "Палаты дьяка Украинцева". Здесь запрещены любые виды работ, кроме работ по сохранению объектов культурного наследия. Эти здания нельзя сносить без заключения государственной историко-культурной экспертизы, которая должна установить их ценность. Такая экспертиза не проводилась.

Градозащитники также против планов превратить детскую площадку на Даниловской аллейке в рекреационную зону бизнес-центра, а арт-квартал Хохловка - в фудкорт.

Сегодня в 12.30 в первой акции в защиту Ивановской горки от нового строительства примут участие настоятель церкви Троицы в Хохлах отец Алексей Уминский, фотограф и писатель Юрий Рост, архитектор Наринэ Тютчева, актриса Алена Хмельницкая, искусствовед и историк архитектуры Сергей Кавтарадзе, градозащитник Рустам Рахматуллин и другие.