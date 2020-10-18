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Рубрика: Спорт

"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Вест Хэмом", ведя в счете 3:0

Текст: Артур Нанян
Фото: MATT DUNHAM / POOL / AFP Фото: MATT DUNHAM / POOL / AFP
Фото: MATT DUNHAM / POOL / AFP

Лондонский "Тоттенхэм" непостижимым образом потерял очки в домашнем матче пятого тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом". Хозяева вели 3:0 д 82-й минуты, после чего пропустили три мяча. Как итог - 3:3.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Все свои мячи "шпоры" забили к 16-й минуте: открыл счет Сон Хын Мин, после чего дубль оформил Харри Кейн. Казалось, ничто не помешает команде Жозе Моуринью набрать три очка и сравняться с "Ливерпулем", который идет на второй строчке.

Однако в концовке "Вест Хэм" вырвал ничью. Сократил отставание в счете до двух голов Фабиан Бальбуэна, затем Дэвидсон Санчес отправил мяч в собственные ворота, а на 94-й минуте Мануэль Мансини сравнял счет - 3:3.

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