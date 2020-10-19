Армия США перейдет на новую пулю

Американские военные приступили к испытаниям 15 образцов автоматических винтовок и боеприпасов к ним, полученных от трех компаний в рамках объявленного Пентагоном тендера на поставку стрелкового оружия нового поколения. Главным его отличием станет новый калибр.

Патрон 5,56 миллиметра достиг предела с точки зрения дальности, убойной силы и весовых характеристик, считают военные. В 2022 году армия США начнет закупки винтовок калибром 6,8 мм с более дальнобойными и одновременно легкими патронами. В первую очередь ими планируется вооружить спецназ, рейнджеров, пехотные подразделения быстрого реагирования.

В объявленном Пентагоном конкурсе участвуют три компании. Если Sig Sauer представил стандартную винтовку, модифицированную под использование облегченных боеприпасов, то General Dynamics предлагает новое оружие, построенное по схеме "булл-пап". Винтовка Textron использует телескопические патроны.